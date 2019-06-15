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15 Haziran 2019 07:12 | Cumartesi

YouTuber'ların hesabı gişede tutmadı

Son bir kaç yıldır sinemalarda sosyal medya hesaplarında geniş kitlelere ulaşan YouTuberlar’ın filmleriyle karşılaşmaya başladık. Yeni bir akım olarak görülebilecek bu durum sinemada kalite tartışmalarını beraberinde getirdi. Başlangıçta çok ciddi gişe rakamlarına ulaşan youtuber filmleri artık eskisi kadar rağbet görmüyor. Peki neden? Bunu anlamak için bugüne dek yapılan YouTuber filmlerini derledik. 

Bir sosyal ağ olmanın yanı sıra ciddi anlamda ticari döngüsünün bulunması Youtube’u 7’den 77’ye herkes için yeni bir iş sahasına dönüştürdü. İnsanlar çektikleri videolar ile hatırı sayılır kazançlar elde etmeye başladı. Doğru hedef kitleye içerik üreten özellikle genç jenerasyondan kanal sahiplerinin abone sayıları zamanla milyonları aştı. Bu durum dışardan o kadar cazip göründü ki, televizyondan takip ettiğimiz ünlüler bile bir süre sonra kendilerine YouTube kanalı açtı. Sonuç olarak kimi makyaj teknikleri öğreterek kimi de oynadığı oyunlarla ilgili tiyolar üzerinden milyonlarca takipçi edindi. Videolarına aldıkları reklamlarla kazançlarını ve kitlelerini katlayan bazı YouTuber’lar, “Hazır bu kadar kitlem varken neden YouTube ile sınırlı kalayım!” dedi ve sinemaya da adım attı. Sonra arkası kesilmeyen o dönem başladı; YouTuber filmleri… 

SİNEMA BU MU? 

Bu filmlerden bazıları milyonlar kazanırken bazıları da hüsrana uğradı. Peki, ister az ister çok izlensin bu filmler ne kadar kaliteli? Bu yapılan gerçekten sinema mı? Sinema bu ise diğerleri ne? Beyazperdeye yansıyan yapımlar doğal olarak bu ve benzeri soruları sordurdu herkese. Sözkonusu filmlere ilk elde Youtuberların milyonluk kitleleri akın ederken, kalite kimin umurundaydı? Şartlanmış bir tutumdu onlarınki, videolarını kaçırmadığı kişinin pek tabii sinema filmine de gidecekti. Sinema neydi, YouTuberlar bunu düşünmüşler miydi? Yoksa onlar için videolarının uzun bir versiyonu olan, daha çok para kazanacakları bir mecra mıydı? Biz bu soruları sorarken bazı YouTuberlar filmlerine ünlü oyuncu ve sinemacıları da dâhil etti. Afişlerde tecrübeli Yeşilçam oyuncularını ve yılların aktör ile aktrislerini YouTuber’ların arkalarında gördük… Çünkü seyirci onlar için filme gidiyordu. 

ENES BATUR MEŞALEYİ YAKTI 

YouTube kitlesinin gücünü arkasına alarak ilk filmini çeken Enes Batur, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? adını verdiği filmiyle YouTuber filmlerinin meşalesini yakmış oldu. Daha önce de birkaç sosyal medya fenomeni de film çekmişti ama hiçbiri ne onun gibi 17 milyonluk hasılat elde etti ne de YouTuber filmleri farkındalığı yaratmıştı. Film ilk üç günde yaptığı gişe hasılatı ve ulaştığı 454.373 seyirciyle hem film çeken diğer YouTuber’ları hem de aynı dönem çıkan diğer bütün filmleri sollamıştı. Sonra durumlar değişse bile ilk üç günleri kıyaslandığında film, son dönemin öne çıkan; Cem Yılmaz’ın Arif v 216, Şahan Gökbahar’ın Recep İvedik 5, Gülse Birsel’in Aile Arasında ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural’ın Çalgı Çengi İkimiz filmlerini de geride bırakmıştı. Öyle ki Enes Batur 31 Mayıs tarihinde vizyona soktuğu yeni filmi Enes Batur Gerçek Kahraman ile aynı başarıyı gösteremedi ve adeta hezimete uğradı. Film ilk iki haftasında sadece 268 bin 622 kişi tarafından izlendi. Belki de izleyici YouTuber filmleri refleksini üzerinden attıktan sonra kalite farkına vardı, kim bilir… 

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?

Seyirci: 1.483.848 

Hasılat: 17 Milyon 463 Bin TL 

19 Ocak 2018 tarihinde vizyona giren, Kamil Çetin’in yönettiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? adlı film 10 milyonu aşkın takipçisi olan YouTuber Enes Batur’un hikâyesini anlatıyor. Film sıradan bir çocuğun kendini geliştirerek dünya yıldızı olmasını konu alıyor. Saf iyi aile çocuğu olarak tanımlanan ana karakter zamanla bir dünya starı olurken söz konusu iyi özelliklerini kaybediyor. Vizyonda toplamda 12 hafta kalan filmin elde ettiği seyirci kitlesi ve hasılatı gösteriyor ki Enes Batur sosyal medyadaki toplam kitlesini iyi değerlendirdi. Bu izlenme ve hasılat pek tabii filmin niteliğinin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Birçok sosyal medya fenomeninin de yer aldığı filmde Bekir Aksoy ve Ceyda Düvenci gibi profesyonel oyuncular da bulunuyor. 

Sihirbazlık Okulunda Bir Türk

Seyirci: 181.279

Hasılat:1 Milyon 942 Bin TL 

Erdi Dikmen’in yazıp yönettiği filmin başrolünde sosyal medya fenomeni Barbaros Dikmen var. Barbaros Dikmen sosyal medyada ün kazanarak, edindiği kitleyi sinemaya çeken ilk sosyal medya fenomeni. 22 Mayıs 2015’te vizyona giren ve 10 hafta boyunca vizyonda kalan filmin konusu şöyle: Okul hayatında pek de başarılı olamayan ve kendine çıkış yolu arayan Mehmet bir Sihirbazlık ve Büyücülük Okulu’na kabul edilir. Ailesine yurt dışında okul kazandığı yalanını söyleyen Mehmet büyülü bir maceraya atılır. 

YouTuber'ların hesabı gişede tutmadı

Aslı Gibidir

Seyirci: 102.517 

Hasılat: 1 Milyon 360 Bin TL 

YouTuber Aslı inandık’ın başrolünde olduğu Aslı Gibidir filminin yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu yaptı. Aslı İnandık’ın diğer film çeken Youtuber’lar içinde farklı bir yerde durduğunu belirtmek lazım. Zira İnandık lise ve üniversitede müzik eğitimi aldı bu eğitimin üstüne tiyatro eğitimini de tamamladı. 25 Ocak 2019’da vizyona giren ve 4 hafta boyunca vizyonda kalan film çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen Aslı’nın hayallerine ulaşmak için atıldığı macerayı anlatıyor. Hayallerinin peşinden giden Aslı konservatuarı kazanır. Ancak ailesi bu duruma karşı çıkar ve beklediği desteği göremez. Okulun maliyetini karşılamak için girdiği iş onun için yeni kapılar aralar.

Kafalar Karışık

Seyirci: 864.706  

Hasılat: 10 Milyon 453 Bin TL 

YouTube’da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Kafalar ekibinin başrolünde olduğu ‘Kafalar Karışık’ filminin yönetmen koltuğunda Yücel Yolcu oturdu. Senaryo ise Enver Sülük ve Büşra Karahan’a ait. 7 Aralık 2018 tarihinde vizyona giren ve toplam 8 hafta boyunca vizyonda kalan filmin konusu ise şöyle: Atakan, zengin sevgilisi Buse’ye âşıktır. Evlenmelerinde tek engel ise Buse’nin dedesidir. Atakan da Buse ile evlenmek için tek çare olarak Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Kadim dostları Fatih ve Bilal de bu serüvende ona eşlik eder. Kafadarlar, arayışları sonunda kendilerini bir anda Antalya’da bulur ve işlerin iyiden iyiye karışmasıyla aksiyon ve komedi dolu bir macera başlar. 

YouTuber'ların hesabı gişede tutmadı

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın

Seyirci: 461.349

Hasılat: 5 Milyon 44 Bin TL 

Cumali Ceber, bir başka YouTuber Halil Söyletmez’in sosyal medyada ürettiği bir karakter. Film, emekliliğine bir gün kala işinden olan Cumali’nin hikâyesini anlatır. 4 Ağustos 2017’de vizyona giren ve 9 hafta vizyonda kalan filmin konusu şöyle: Emekliliğine bir gün kala patronunu döverek işten atılan Cumali, çocuklarının da kumar borcu olduğunu öğrenince iyice kendini kaybeder. Çocuklara kızıp eğitim hayatlarına son vermeyi düşünürken kendini çocuklarıyla birlikte güzel bir otelde tatil yaparken bulur. Halil Söyletmez’in oluşturduğu bu karakter, vizyon zamanında Ekşi Sözlük gibi platformlarda protesto edilmiş; “Cumali Ceber’e IMDB’de 1 puan veriyoruz.” kampanyası düzenlenmişti. 

Oha Diyorum!

Seyirci: 230.618 

Hasılat: 2 Milyon 957 Bin TL 

3 Kasım 2017’de vizyona giren ve 8 hafta boyunca vizyonda kalan Oha Diyorum YouTube kanalının filmi, türlü maceralara atılan ekibin hikâyesini anlatıyor. Kahramanlar, Fırat’ın arabasını çalan hırsızların peşine düşüyor. Çalınan arabada Fırat’ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş tüm fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve kopyası olmayan bir hard disk vardır. Melih, Fırat ve Alper, hard diski alabilmek için yola düşer. 

Nasıl Yani

Seyirci: 6.232

Hasılat: 64 Bin TL  

30 Aralık 2016’da vizyona giren ve 6 hafta vizyonda kalan film, Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker ve Uğur Can Akgül’ün projesi. Burak Kut’un da oyuncu olarak yer aldığı film, dedelerine Da Vinci’den miras kalan Mona Lisa tablosunu satıp, zengin olma hayalleri kuran üç kardeşin hikâyesini anlatıyor. Tahir, Osman ve Taci bir sabah Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gelen haberle Da Vinci’nin 6. nesilden akrabaları olduğunu öğrenirler. Mona Lisa tablosu onlara yani dedelerine miras kalmıştır. 

Kaynak: Star Cumartesi

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