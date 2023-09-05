Yılın 8 ayında en çok "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" izlendi

Yılın 8 ayında en çok "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" izlendi

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, 345 filmin vizyona girdiği 8 ayda, toplam izleyici sayısı 21 milyon 399 bin 119'a ulaştı.

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2 milyon 852 bin 910 izleyiciyle yılın 8 ayında en çok izlenen film oldu.

TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maceralarını konu alan filmde Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları anlatılıyor.

OPPENHEİMER



Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi, 1 milyon 593 bin 151 seyirciyle en çok izlenen ikinci yapım oldu.

Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın rol aldığı film, 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olarak vizyonda yerini aldı. Film, nükleer bir silah geliştiren Oppenheimer'ın, silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde verdiği kararı ve daha sonra ABD'de hedef haline gelmesini anlatıyor.

"HIZLI VE ÖFKELİ 10"



Aksiyon ve maceraseverleri sinema salonlarına çeken "Hızlı ve Öfkeli 10", 1 milyon 577 bin 429 kişi tarafından izlenerek, en çok izlenen filmler arasında üçüncü sırada yerini aldı.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jason Momoa'nın başrolleri paylaştığı ABD yapımı filmin yönetmenliğini Louis Leterrier üstlendi.

"BARBİE"



Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir'in başrolleri paylaştığı "Barbie", yılın en çok izlenen dördüncü filmi oldu.

Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie'nin macera ve eğlence dolu hikayesini konu edinen film, bir milyon 363 bin 185 kişiyi sinema salonlarına çekti.

"AVATAR: SUYUN YOLU"



Gişe rekortmeni Avatar'ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi "Avatar: Suyun Yolu", en çok izlenen yapımlar arasında 5. sıraya yerleşti.

James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana'nın başrollerinde oynadığı film, 16 Aralık 2022'de vizyona girdi.

ABD yapımı filmi 2023'te 1 milyon 362 bin 96 kişi izlerken, toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 677 bin 106 oldu.

Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

"KUTSAL DAMACANA 4"



Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Kutsal Damacana 4", en çok izlenen filmler arasına altıncı sıradan girdi.

Yönetmen koltuğuna Kamil Çetin'in oturduğu filmi 1 milyon 147 bin 111 kişi izledi.

"JOHN WİCK 4"



"John Wick" serisinin son filmi "John Wick 4" sinemaseverlerin en çok izlediği filmler arasında 7. sıraya yerleşti.

Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in başrolde oynadığı yapımı izleyenlerin sayısı 1 milyon 50 bin 239'a ulaştı.

Gerilim ve aksiyon türündeki film, başına koyulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.

"ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK"



Animasyon sevenleri sinema salonlarına çeken "Çizmeli Kedi: Son Dilek", 816 bin 621 kişi tarafından izlenerek, listenin 8. sırasında yer aldı.

Januel Mercado ile Joel Crawford'ın yönettiği film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

"İLLEGAL HAYATLAR"



Cenk Çelik'in yönettiği, kaçak kumarhane işletmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatan "İllegal Hayatlar" en çok izlenen 9. yapım oldu.

Sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen, youtuber ve içerik üreticisi Mahsun Karaca'nın başrolünde oynadığı yapımı 677 bin 306 kişi izledi.

"Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş"

Animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş", 564 bin 502 kişi tarafından izlenerek en çok izlenen yapımlar arasında 10. sırada yerini aldı.

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers ve Justin K. Thompson'un yönettiği film, Miles Morales, Gwen Stacy ve çoklu evrenden Spider-Man'lerin oluşturduğu yeni bir ekibin, daha önce karşılaşmadıkları mertebede güce sahip bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor.