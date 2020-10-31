Yeşilçam'ın usta oyuncusu Salih Güney yıllar sonra idolünü açıkladı ve ekledi: Ayhan Işık'tan zamanlamayı ve iş prensiplerini öğrendik

Hülya Koçyiğit, programda Salih Güney’e kendisinin bir idolünün olup olmadığını sordu. Güney, yaşının ilerlemesiyle, olgunlaştıkça oyuncuları analiz edebildiğini ama özellikle Ayhan Işık’tan zamanlamayı ve iş prensiplerini öğrendiklerini söyledi. “Ayhan Abi sayesinde her şey dakikasında gelirdi. Çünkü 50 kişi gelirdi sete, kimse geç gelmezdi. Laubalilik ekibi bekletme gibi bir şey söz konusu olmaz bunu tabi ki Ayhan Abi’den öğrendik" dedi.