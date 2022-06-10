Yenilikçi bir film: İçimdeki Kahraman

Tarzından ötürü en beğenmeyeceğini düşündüğüm yönetmen ve sinema yazarlarından bile (film çıkışında) övgü dolu sözler duydum 'İçimdeki Kahraman' ile ilgili.

Yönetmenliğini Sinan Sertel'in yaptığı İçimdeki Kahraman, tekniği, içeriği, hikaye biçimiyle, bağımsız sanat filmlerini andıran 'arthouse' dokunuşlarıyla, cesur ve yenilikçi bir filmdi.

Sinan, filmografisinde ilginç bir seyir izliyor; ilk uzun metraj filmi olan 'Bir Gün Bir Çocuk'ta, 10'lu yaş grubundaki (yetişme çağındaki) çocuklarla ilgili bir öykü kurarken, İçimdeki Kahraman'da bu kez 'delikanlı' çağındaki bir bireyin hikayesine odaklanıyor.

2016'da 'Bir Gün Bir Çocuk' hakkında yorum yaparken, son dönem Türk filmlerinin varsa yoksa yetişkin bunalımlarına kilitlendiğinden bahisle, 'Nüfusu genç bir ülkeyiz. Öyleyse gençlere yönelik kültürel ve sanatsal yatırımlara çok ihtiyacımız var' diye yazmışım.

Hâlâ aynı görüşte olduğumu söylemeye gerek yok; görsel ve yazılı medyada, sinemada, onlarca televizyon dizisi arasında ergen bireylere hitap eden yapımlar o kadar az ki...

İşte Sinan Sertel'in 'genç ve yenilikçi' duyarlılığı, arayışı, denemeleri tam da burada devreye giriyor ve çok da kıymetli.

Bir Gün Bir Çocuk, taşrada bir 'Sevgi Evi'nde geçiyordu ve çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden ayrılmak zorunda kalan, yahut anne babası olmayan çocukların dünyasına odaklanıyordu.

İçimdeki Kahraman'da daha ustalıklı ve deneysel bir sinema dili kuran yönetmen, çocukluğundan yola çıkarak 'kahramanlık' ifadesinin hayattaki sahici karşılığını arıyor, sorguluyor.

Aslında her birimizin, çocukluğunda, öyle ya da böyle yer bulmuş kahramanlık algısına yelken açıyor Sinan.

70 ve 80'ler kuşağı biraz da çizgi romanlarla büyüdü. O dönemin gençleri hatırlar; Cumhurbaşkanı Turgut Özal bile elinden düşürmediği çizgi romanlarla gündem olurdu.

Sinan Sertel, süper kahramanların içimizde bıraktığı tortuları yok saymak, o birikimi sarkastik biçimde eleştirmek, yerine, 'süper olma sevdasını' nazikçe sigaya çekiyor, kırıp dökmeden sorguluyor, anten ayarlarımızla oynuyor.

Bir başka söyleyişle, Sinan'ın yaptığı, bir şeyi yıkmak yerine, yıkmadan onu farklılaştırma, dönüştürme, yeni bir şey söyleme çabası...

Teknik anlamda film, seçtiği renkler, sahne tasarımları, kostümleri, mekan tercihleriyle hikayenin ruhuna uygun bir atmosfer oluşturmada da bir hayli başarılı.

Başroldeki Ahmet Melih Yılmaz, Ulvi Kahyaoğlu, Öykü Naz Altay da başarılı oyunculuklarıyla göz dolduruyor.

Özellikle Ahmet Melik Yılmaz, içinde bir yerde saklandığına inandığı süper kahramanı bulmaya çalışan, sakar ve talihsiz genç rolünde iyi iş çıkarıyor.

Onun alter ego'sunu oynayan Ulvi Kahyaoğlu hakeza...

Hayaller ve gerçekler arasında bir o tarafa bir bu tarafa salınan filmde, aynı zamanda, çizgi film estetiği ve ruhu da yakalanmış. Bu da azımsanmayacak bir başarı.

İçimdeki Kahraman, sıkıcı, sırf festivallerde ödül avcısı olmak üzere çekilmiş bir film değil; seyirciden yana tavrını koyan, seyirciyi yok saymayan, risk alan, pekala dijital kanallardaki yapımlarla boy ölçüşecek kalite ve içerikte bir film.

Aynı zamanda reklam çalışması iyi yapıldığı takdirde gişe şansı da olacak düzeyde...

Ailelerin yanı sıra, gençlerin arkadaşlarıyla birlikte kaliteli zaman geçirebileceği, gönül rahatlığıyla izleyebileceği 'kafa açıcı' bir film İçimdeki Kahraman.

Farklıyı tercih etmek, farklı olanın altını çizmek, yenilikçi olmak biraz cesaret istiyor günümüzde.

Babası tarafından daha küçük yaşta, yaşıtlarından farklı ve süper kahraman olduğuna inandırılan bir çocuğun tüm hayatına yayılan süper kahramanlık arayışı üzerine kurulu bir film olan İçimdeki Kahraman, işte bunu başarıyor; cesur ve yenilikçi olmayı...

Ne diyordu kahramanımız Çağdaş'ın alter egosu: Tek bir buğday tanesine inanç, koca dağları yerinden oynatır Çekirge!

BEDİR ACAR