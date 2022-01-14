Yeditepe Bienali devam ediyor

Bundan iki yıl önce ilk kez düzenlenen Yeditepe Bienali'ni gezerken böyle düşünmüştüm.



Neyse ki zararın neresinden dönülse kardır; Bienalin ikincisi dün itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın işbirliğiyle düzenlenen Yeditepe Bienali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle başladı.

Yeditepe Bienali'nin en önemli özelliği ve biricikliği, klasik Türk sanatlarını ve onların güncel yorumlarını özgün tekniklerle sergilemeye odaklanan uluslararası bir platform oluşu.

Bu manada Bienal, gelenekli sanat kültürümüze yeni değerler kazandırmak adına önemli bir işlev görüyor kuşkusuz.

Yurtiçinden ve yurtdışından 226 sanatçının 228 sanat eserine ev sahipliği yapan Bienal, İstanbul'un incisi Fatih semtinde dört ayrı mekanda gerçekleşiyor.

Süleymaniye Külliyesi'nde yer alan ve bir Mimar Sinan eseri olan Darüzziyafe binası, Nuruosmaniye Mahzen, Yedikule Hisarı ve Cam Küp Sanat Galeri...

'Çerçeve' fikrini temel alan ve 'Çerçeve İçi - Çerçeve Dışı' temasıyla yola çıkan Bienal, Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat küratörlüğünde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışta sarf ettiği sözler önemliydi. 'Sanat konusunda yaşatıcı, kuşatıcı, geliştirici vasfıyla tarihe damgasını vurmuş bir milletiz. Bize düşen görev kültür ve sanat hazinelerimizi nerede kaybettiysek orada aramaktır. Başka yerlerde aramaya kalkarsak sadece vaktimizi heba etmiş oluruz. İyi olan, güzel, faydalı olan her şeyi nerede bulursak bulalım almak, kullanmak, daha iyisini yapmak ecdadımızdan bize kalan en önemli miraslardan biridir.'

Bienal sergileri iki ay boyunca (7 Mart'a kadar) farklı mekanlarda farklı tarihlerde sanatseverlerle buluşacak.

Tarihler ve mekanlar şöyle:

7-31 Ocak Süleymaniye Darüzziyafe

20 Ocak-7 Mart Nuruosmaniye Mahzen

20 Ocak-7 Mart Fatih Cam Küp Galeri

10 Şubat-7 Mart Yedikule Hisarı.

Muhakkak yolunuzu düşürün.

BEDİR ACAR