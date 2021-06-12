Yarışacak 10 senaryo belli oldu

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri amacıyla farkındalık yaratan "Geleceğin Sineması" yarışmasında finale kalan 10 projenin sahibi belli oldu. Deniz Altun'un Ahadî, Seher Davran'ın Anahtarlar, Yalçın Dilsiz'in Armonika, Hakan Erdal'ın Bagajdaki Yabancı, Emirhan Cangül'ün Balık, Ayşenur Karasu'nun Biz Bir Aileyiz, Cüneyt Işık'ın Kuş Olsam, Furkan Rıza Demirel'in Manşet, Tuvana Simin Günay'ın Uzak İklimlerin Kokusu ve Esen Demir'in Yankı adlı senaryoları altışar bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği almaya hak kazandı. Destek kazanan 10 isim, senaryosunu filme çekecek.

