VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MB, Cumhurbaşkanı kararıyla göreve atanan yeni başkan yardımcılarının öz geçmişlerini paylaştı
Bakan Yerlikaya: Dünyada bu noktada en iyisiyiz
"Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır"
TÜGVA: Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz
Çin: Rusya'yla ilişkilerimiz normal ekonomik ve ticari işbirliği üzerine
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
28 Temmuz 2023 Cuma 14:35:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 14:35:00

Yabancıların müze ve ören yerlerine giriş ücretleri 1 Ağustos'ta güncellenecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerine girişte, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satışlarında 1 Ağustos'tan itibaren güncel fiyat uygulanmaya başlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı 350'yi aşkın müze ve ören yerine Türk vatandaşlarının 60 liraya sınırsız ziyaret etmesi uygulamasının devamına ilişkin 16 Temmuz'da karar alındığı anımsatıldı.

Bu yerlere, 1 Ağustos'tan itibaren ziyaretlerin sadece Müzekart ile yapılabileceği belirtilen açıklamada, yabancıların girişlerinde de bu tarih itibarıyla güncel fiyat uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı

Türkiye Müzeleri mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı da tanınıyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaş ve altındaki gençler ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar ile ICOM, ICOMOS ve UNESCO kartı sahipleri, müze ve ören yerlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Ayrıca, basın kimlik kartı sahipleri, seyahat acentesi sahibi veya sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kokardına haiz profesyonel turist rehberleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki eş ve çocukları, 0-12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar ile Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrenci gruplarına (Türkiye'deki muhatapları tarafından sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla) müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı tanınıyor.

Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Bakanlığı Comenius Okul Ortaklıkları
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Çocuklara moral verdi

Çocuklara moral verdi
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX