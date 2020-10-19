''Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi'' Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli, izleyiciyle buluştu

''Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi'' Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli, izleyiciyle buluştu

Türkiye'nin ilk operasyonel sondaj gemisi olarak bilinen 'Fatih' gemisi, büyük bir keşif gerçekleştirdi. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin hikayesinin anlatıldığı 'Fatih: Keşfe Giden Yol' Belgeseli, izleyiciyle buluştu.

"Üstün fedakarlık, gayret ve azmin zaferi" notuyla paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih: Keşfe Giden Yol Belgeseli'ni paylaştı.

İŞTE MİLLİ ENERJİDE YENİ MÜJDELERLE GELEN FATİH: KEŞFE GİDEN YOL BELGESELİ:



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