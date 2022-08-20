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20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:04:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:04:00

Usta oyuncu Civan Canova yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Bir süredir hastanede tedavi gören oyuncu Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefatını, oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dermancıoğlu, paylaşımında, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim." ifadelerine yer verdi.

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Tam adı Ahmet Civan Canova olan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, 28 Haziran 1955'te Ankara'da dünyaya geldi.

Devlet Tiyatrosu oyunculuğuna 1979'da başlayan Canova, 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı.

Birçok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006'da "Eve Dönüş" filmindeki işkenceci polis rolü ile Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 2011'de de "Ölüleri Gömün" oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

Etiketler : Esra Dermancıoğlu Civan Canova oyuncu vefat haberi
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