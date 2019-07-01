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01 Temmuz 2019 08:33 | Pazartesi

'Usta' Kuzey Makedonya'da seyirciyle buluştu

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te sahnelendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) himayesinde, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde Üsküp Ordu Evi salonunda düzenlenen tiyatro oyununa Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasiler ve halk yoğun ilgi gösterdi.

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın gençlik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi baba-kız ilişkisi üzerinden anlatan ve yer yer duygusal anların yaşandığı oyun, seyircilerin beğenisini topladı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, yaptığı açıklamada, TİKA’nın sağlık, tarım, restorasyon gibi farklı alanlarda faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "İkinci Abdülhamid’in hayatının bir bölümünü anlatan Usta tiyatro oyunumuz en önemli projelerimiz içerisinde yer alacak." dedi.

İkinci Abdülhamid’in tarihte önemli bir yer edinen büyük bir sultan olduğunu vurgulayan Ayden, "Aile tarafını, özel yaşantısına giren kısımlarını, özellikle de sanatçı yönünü de bu oyunda vurgulamak istedik.” diye konuştu.

Ayden, Türkiye’nin 81 ilinde sergilenen bu oyunu, Kuzey Makedonya ve Kosova dışında Balkanlar'ın diğer bölgelerinde de sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ı canlandıran tiyatro sanatçısı Rıdvan Dağlar da oyun aracılığıyla Sultan Abdülhamid’in devlet adamlığının ötesinde duygusal olarak çocuklarına olan bağlılığı ve ilgisini gösterdiklerini dile getirdi.

Dağlar, "Tiyatronun görevi ayna tutmaktır. Biz 100 yıl öncesine bir ayna tutmuş olduk. 100 yıl öncesinde böyle bir padişah yaşamış, böyle bir aile dramı olmuş, bir aile babası olmuş." ifadesini kullandı.

Oyunda rol alan tiyatro sanatçısı Zülfü Demirtaş ise oyunun, Sultan Abdülhamid’in kızı Şadiye Sultan, Abdülhamid’in yanında 17 yıl kalmış Söğütlü Ertuğrul ve Abdülhamid’in kendi hatıratlarından orijinal bir şekilde hazırlandığını ifade etti.

Demirtaş, "Usta adlı oyunu, Türkiye’de biz 81 ilde bir sezonda 100 farklı noktada oynadık ki bu bir dünya rekoru. Gerçekten inanılmaz bir ilgi ve alaka vardı. Tabi bu ses getirdi. TİKA Başkanımız sağ olsun bunu memleketimizin dışında da soydaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde de yapabileceğimize dair düşünceler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sultan Abdülhamid’in kızı Şadiye Sultanı canlandıran oyuncu Melis Özpaça da "Padişah Abdülhamid’in biz burada baba olarak varlığını ve insani yönlerinin varlığını görüyoruz. İnsanı insana insanla anlatma sanatı diyoruz ya tiyatro için, bu oyunda tamamen sadece insanı gördüğümüz bir oyun, bir devlet büyüğünden ziyade, bir aileyi gördüğümüz bir oyun." dedi.

Oyun, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez tarafından yazılıp yönetildi.

(AA)

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