  • Bist 100
    94.831
  • Dolar
    5,7762
  • Euro
    6,5675
  • Altın
    261,6380
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak'tan 'Yüzyılın Anlaşması planı kabul edilemez' açıklaması Irak'tan 'Yüzyılın Anlaşması planı kabul edilemez' açıklaması
Trump'tan İran yönetimine 'anlaşma yapın' çağrısı Trump'tan İran yönetimine 'anlaşma yapın' çağrısı
'Usta' Kuzey Makedonya'da seyirciyle buluştu 'Usta' Kuzey Makedonya'da seyirciyle buluştu
Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu
Trump, Meksika-ABD sınırındaki mülteci dramından Demokratları sorumlu tuttu Trump, Meksika-ABD sınırındaki mülteci dramından Demokratları sorumlu tuttu
Elektronik sigara satışına yasak Elektronik sigara satışına yasak
Hasta çocuğa hemşire eziyeti Hasta çocuğa hemşire eziyeti
'Hedefimiz ay değil' 'Hedefimiz ay değil'
Matrix'in yeni Neo'su Matrix'in yeni Neo'su
Uykusuzluk ve migrene mine çiçeği Uykusuzluk ve migrene mine çiçeği
Mucize kurtarış Mucize kurtarış
Kışlada erken terhis açıklaması Kışlada erken terhis açıklaması
'Hava savunma sistemi varoluş meselesidir' 'Hava savunma sistemi varoluş meselesidir'
Douglas’ın yeni rotası Beşiktaş Douglas’ın yeni rotası Beşiktaş
Erdoğan'a övgü dolu ifadeler Erdoğan'a övgü dolu ifadeler
Sıra Alper Potuk’ta Sıra Alper Potuk’ta
Türkiye'den kararlı duruş Türkiye'den kararlı duruş
Selçuk Bayraktar açıkladı: Şehit Eren Bülbül'ün adı semalarda yaşatılacak Selçuk Bayraktar açıkladı: Şehit Eren Bülbül'ün adı semalarda yaşatılacak
Ya Katar ya Kartal Ya Katar ya Kartal
Domates 15 kuruş Domates 15 kuruş
Zordaki patrona 6 ay maaş desteği Zordaki patrona 6 ay maaş desteği
Emekli maaşlarına intibak ayarı Emekli maaşlarına intibak ayarı
5 yıldızlı vurgun 5 yıldızlı vurgun
'150 tane star olmaz' '150 tane star olmaz'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Haziran 2019 00:10 | Perşembe

'Usta' Kuzey Makedonya'da seyirciyle buluştu

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın hayatını anlatan "Usta" isimli tiyatro oyunu Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te sahnelendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) himayesinde, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) iş birliğinde Üsküp Ordu Evi salonunda düzenlenen tiyatro oyununa Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara’nın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasiler ve halk yoğun ilgi gösterdi.

Sultan 2. Abdülhamid Han’ın gençlik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemi baba-kız ilişkisi üzerinden anlatan ve yer yer duygusal anların yaşandığı oyun, seyircilerin beğenisini topladı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, yaptığı açıklamada, TİKA’nın sağlık, tarım, restorasyon gibi farklı alanlarda faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, "İkinci Abdülhamid’in hayatının bir bölümünü anlatan Usta tiyatro oyunumuz en önemli projelerimiz içerisinde yer alacak." dedi.

İkinci Abdülhamid’in tarihte önemli bir yer edinen büyük bir sultan olduğunu vurgulayan Ayden, "Aile tarafını, özel yaşantısına giren kısımlarını, özellikle de sanatçı yönünü de bu oyunda vurgulamak istedik.” diye konuştu.

Ayden, Türkiye’nin 81 ilinde sergilenen bu oyunu, Kuzey Makedonya ve Kosova dışında Balkanlar'ın diğer bölgelerinde de sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ı canlandıran tiyatro sanatçısı Rıdvan Dağlar da oyun aracılığıyla Sultan Abdülhamid’in devlet adamlığının ötesinde duygusal olarak çocuklarına olan bağlılığı ve ilgisini gösterdiklerini dile getirdi.

Dağlar, "Tiyatronun görevi ayna tutmaktır. Biz 100 yıl öncesine bir ayna tutmuş olduk. 100 yıl öncesinde böyle bir padişah yaşamış, böyle bir aile dramı olmuş, bir aile babası olmuş." ifadesini kullandı.

Oyunda rol alan tiyatro sanatçısı Zülfü Demirtaş ise oyunun, Sultan Abdülhamid’in kızı Şadiye Sultan, Abdülhamid’in yanında 17 yıl kalmış Söğütlü Ertuğrul ve Abdülhamid’in kendi hatıratlarından orijinal bir şekilde hazırlandığını ifade etti.

Demirtaş, "Usta adlı oyunu, Türkiye’de biz 81 ilde bir sezonda 100 farklı noktada oynadık ki bu bir dünya rekoru. Gerçekten inanılmaz bir ilgi ve alaka vardı. Tabi bu ses getirdi. TİKA Başkanımız sağ olsun bunu memleketimizin dışında da soydaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde de yapabileceğimize dair düşünceler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Sultan Abdülhamid’in kızı Şadiye Sultanı canlandıran oyuncu Melis Özpaça da "Padişah Abdülhamid’in biz burada baba olarak varlığını ve insani yönlerinin varlığını görüyoruz. İnsanı insana insanla anlatma sanatı diyoruz ya tiyatro için, bu oyunda tamamen sadece insanı gördüğümüz bir oyun, bir devlet büyüğünden ziyade, bir aileyi gördüğümüz bir oyun." dedi.

Oyun, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez tarafından yazılıp yönetildi.

(AA)

Selçuk Bayraktar açıkladı: Şehit Eren Bülbül'ün adı semalarda yaşatılacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ