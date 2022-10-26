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26 Ekim 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 18:00:00

Ünlülerden mektupla imzalı fotoğraf topladı

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ömer Coşkun, gençlik yıllarında sanat ve spor dünyasından ünlülere mektup yazarak topladığı imzalı fotoğrafları 45 yıldır özenle saklıyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ömer Coşkun, gençlik yıllarında sanat ve spor dünyasından ünlülere mektup yazarak topladığı imzalı fotoğrafları 45 yıldır özenle saklıyor. Coşkun'un 1977'den 1979'a kadar dönemin ünlülerine mektup yazarak topladığı iki yüzden fazla imzalı fotoğraf bulunuyor.

Etiketler : tokat reşadiye ömer coşkun
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