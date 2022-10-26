Ünlülerden mektupla imzalı fotoğraf topladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ömer Coşkun, gençlik yıllarında sanat ve spor dünyasından ünlülere mektup yazarak topladığı imzalı fotoğrafları 45 yıldır özenle saklıyor. Coşkun'un 1977'den 1979'a kadar dönemin ünlülerine mektup yazarak topladığı iki yüzden fazla imzalı fotoğraf bulunuyor.

