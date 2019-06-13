Ümit Meriç: Meçhule giden kitaplar adreslerini buldu

  • Bist 100
    92.605
  • Dolar
    5,8289
  • Euro
    6,5979
  • Altın
    250,3378
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tunus, Cezayir ve Mısır'dan kritik Libya açıklaması Tunus, Cezayir ve Mısır'dan kritik Libya açıklaması
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü Dolmabahçe-Bomonti Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü
Suriye sınırına askeri araç takviyesi Suriye sınırına askeri araç takviyesi
Beşiktaş, Lens'in yerine Diabate'yi düşünüyor Beşiktaş, Lens'in yerine Diabate'yi düşünüyor
Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı Mutfak tüpü gaz sıkışması sonucu bomba gibi patladı
Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı Japonya'da araç öğrencilerin arasına daldı
Ünlü iş adamı mal varlığını bakıcısına bırakmıştı... Tek şartı belli oldu Ünlü iş adamı mal varlığını bakıcısına bırakmıştı... Tek şartı belli oldu
Fenerbahçe, Santos forması giyen Eduardo Sasha için kulübüne 1 milyon euro teklif etti Fenerbahçe, Santos forması giyen Eduardo Sasha için kulübüne 1 milyon euro teklif etti
Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı
Galatasaray'ın Trezeguet transferi zora girdi Galatasaray'ın Trezeguet transferi zora girdi
Beşiktaş yeni golcüsünü Hollanda'da buldu: Peniel Mlapa Beşiktaş yeni golcüsünü Hollanda'da buldu: Peniel Mlapa
ABD'ye karşı Asya ekseni ABD'ye karşı Asya ekseni
Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı Baykal canlı yayında sağlık durumunu anlattı
İşgalci İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası İşgalci İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası
Arsal'da binlerce Suriyeli evsiz kaldı Arsal'da binlerce Suriyeli evsiz kaldı
Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet Darbeci Sisi'ye suikast girişimi davasında 32 sanığa müebbet
Sudan'da darbe girişiminin bastırıldığı iddiası Sudan'da darbe girişiminin bastırıldığı iddiası
Cezayir'de eski Başbakan ve Bakan tutuklandı Cezayir'de eski Başbakan ve Bakan tutuklandı
Almanya'da 4 polis tutuklandı Almanya'da 4 polis tutuklandı
Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları
'Merkez Bankası faizi indirim sinyali verdi' 'Merkez Bankası faizi indirim sinyali verdi'
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
Ruhani: İran ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak Ruhani: İran ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacak
Emeklinin talepleri masaya yatırılacak! Emeklilerin gözü toplu sözleşmede Emeklinin talepleri masaya yatırılacak! Emeklilerin gözü toplu sözleşmede

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Haziran 2019 07:20 | Perşembe

Ümit Meriç: Meçhule giden kitaplar adreslerini buldu

Cemil Meriç'in kızı Prof. Dr. Ümit Meriç, babasının "Okunmuyorum evladım." dediğini dile getirerek, "Biliyordu ki her kitap meçhule giden bir mektuptur. Nitekim o meçhule giden kitaplar adreslerini buldu." diye konuştu.

Yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç, babasının 20 kitap kaleme aldığının altını çizerek, "Türk düşünce hayatına 20 eser hediye etmiştir. Bu cömertliği aslında gerçek bir mucize olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü gözleri 38 yaşında kör olmuş ve tercümeleri hariç bütün eserlerini gözlerini kaybettikten sonra kaleme almıştır." dedi.

Dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji dahil sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapıp yazılar kaleme alan düşünce adamı Cemil Meriç, ardında onlarca makalenin yanında 8 çeviri ve 12 kitap bırakarak, 13 Haziran 1987'de hayata veda etti.

Prof. Dr. Ümit Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Türkiye'de bir düşünce aristokrasisi yarattığını dile getirerek, "Cemil Meriç 12 eser kaleme aldı, 8 tane de tercümesi var. Yani Türk düşünce hayatına 20 eser hediye etmiştir. Bu cömertliği aslında gerçek bir mucize olarak kabul etmemiz gerekir. Çünkü gözleri 38 yaşında kör olmuş ve tercümeleri hariç bütün eserlerini gözlerini kaybettikten sonra kaleme almıştır. Dünya düşünce tarihinde ikinci bir örneği yok. Tek benzeri (Jorge Luis) Borges'tir. Borges, Cemil Meriç'ten daha ileri bir yaşta gözlerini kaybetmiştir ve ondan sonra Cemil Meriç kadar verimli olamamıştır. Bu açıdan bir insanın göz gibi en önemli uzvunu kaybettikten sonra dahi ne kadar önemli işler yapabileceğinin dünya çapındaki örneğidir." diye konuştu.

"Taneler ince belden akıp düştükten sonra mutlaka bir anlam kazanmalı"

Usta yazarın kum saati teşbihine işaret eden Ümit Meriç, şunları kaydetti:

"Üstteki kum tanelerinin her biri, bize hediye edilmiş günler. Taneler, ince belden akıp düştükten sonra mutlaka bir anlam kazanmalı, bir değere kavuşmalı. Cemil Meriç'in her günü, eserinin bir sayfasında mündemiçtir. Hiçbir gününü değil, görmediği halde bir dakikasını boş geçirmeyen bir insandır. Ağzından en çok çıkan söz 'Oku evladım' ve arkasından 'Yaz evladım' olmuştur. Onu bir insanlık kahramanı olarak değerlendirmemiz bu açıdan çok önemli. Hepimize, bütün beşeriyete vereceği bir mesaj var. Bunu hiç unutmadan her nefesimizi alıp vermemiz gerekiyor."

Çocukluğu ve gençliği savaş yıllarına denk geldi

Ümit Meriç, babasının çocukluğunu ve gençliğini savaş yıllarında yaşadığına dikkati çekerek, "Kut'ül Amere'nin olduğu yıl doğmuştur ve Birinci Dünya Savaşı devam etmekte, son demlerini yaşamaktadır. Bir savaş sonrası çocuğudur. İkinci Dünya Savaşı'nı Türkiye'nin yaşadığı bütün mahrumiyetlerle birlikte yaşamıştır. Özellikle 1968'den sonra dış savaşın yerini alan bir iç savaş söz konusu olmuştur Türkiye'de. Bunun da en acı günlerini Cemil Meriç öğrencilerinden gelen haberlerle yaşamıştır çünkü sokaklarda dövüşenler onun okuru olan genç okuyuculardır." ifadelerini kullandı.

Babasının Türkiye'ye verdiği bir mesaj olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meriç, şu açıklamayı yaptı:

"Biz büyük bir tarihin çocuklarıyız, cami avlusunda bulunmuş bir bebek değiliz. Bizim dünya çapında kurmuş olduğumuz devletler var. Bu devletler, getirdiği insani sistem sayesinde yüzyıllar boyunca yaşamış. Hala onların kurduğu adalet düzenini yenilemiş olan ikinci bir devlet onların topraklarında kurulmamış. Bugün Suriye'nin, Irak'ın, Balkanların hali, hepimizin malumu. Evvela savaşların sona erdiği, onun yerine insanların konuştuğu, kılıçların yerini kaleme bırakması gerektiği bir devre girmemiz yönünde bir telkini var Cemil Meriç'in. O dönemde sağ ve sol mücadelesi içindeydi ülkemiz ve onbinlerce gencimizi bu abes savaşta kaybettik. Cemil Meriç, verdiği mesajla bize tarihimizi tanımamız ve keşfetmemiz gerektiğini söylüyor."

Yazar Meriç, Türk insanının kendi tarihine yabancılaştığını dile getirerek, "Bu yabancılaşmayı sona erdirmemiz ve tarihimizi yeniden keşfederek bu kadar önemli bir dönemi ve geniş bir tarihi kucaklayan bir devletin devamcıları olarak, gelecek yüz yıllara aynı güzellikte bir toplumsal sistemi teklif etmeliyiz. Bu, Cemil Meriç'in ayakları kendi ülkesinin tarihine basan özelliği." değerlendirmesinde bulundu.

"O aynı zamanda bir dünya entelektüeli"

Cemil Meriç'in yazılarına yansıyan özelliklerine de değinen Ümit Meriç, "O aynı zamanda bir dünya entelektüeli. Sadece kendi tarihimizi keşfetmekle kalmayalım, bir dünya vatandaşı olarak dünyanın yetiştirdiği bütün değerlere pencerelerimizi açalım mesajını veriyor Cemil Meriç. Hint edebiyatını kaleme alıyor ve Buda'nın getirdiği mesajı da ülke insana taşımak istiyor." dedi.

"Saint Simon/İlk Sosyolog-İlk Sosyalist" kitabından örnekle, babasının hem yerli hem evrensel bir düşünür olduğunun altını çizen yazar Meriç, "Glokal tabiri var günümüzde yani hem global hem lokal. Cemil Meriç bu açıdan hem bir dünya entelektüelidir hem de son derece değerli, sonuna kadar bizden olan bir mütefekkirdir." diye konuştu.

Ümit Meriç, babasının görme yetisini kaybettikten sonra dahi çalışmayı son derece seven ve vaktini boşa geçirmeyen bir kişi olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:

"Sabah 8.00 gibi kalkar, kahvaltı yapardı. 9.00'da gazeteler, dergiler okunurdu. 10.00-10.30 arası 'arkası yarın' programı vardı, bugünkü dizilere benzeyen. Onu mutlaka dinler, kahvesini içer ardından istirahat ederdi. Ondan sonra ciddi olarak kitapları üzerine çalışmaya başlardı. Öğlen yemeği hariç akşam aşağı yukarı 5.00-6.00'ya kadar devam ederdi mesai. Sadece ben okumadım. Bu 12 cildin yazılışında birçok insanın nefesi var."

Kendisinin yazdığı "Babam Cemil Meriç" adlı kitabın 57. baskısının yapıldığını belirten Ümit Meriç, babasının yazdığı eserlere okuma ve yazma anlamında katkıda bulunan tüm isimlerin kitapta yer aldığını kaydetti.

"Her kitap meçhule giden bir mektuptur"

Ümit Meriç, babasının "Okunmuyorum evladım." dediğini dile getirerek, "Biliyordu ki her kitap meçhule giden bir mektuptur. Nitekim o meçhule giden kitaplar adreslerini buldu. Cemil Meriç bugün Türkiye'de kitapları bütün kitapçılarda raflarda dizili olan ve en çok okunan yazar." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada zaman zaman ünlü isimlere atfedilen bazı yazı ve sözlerin yanlış olduğuna işaret eden Ümit Meriç, "Namazını kılan bir ferdin, bir insanın psikolojinin aydınlığına, zekatını veren bir toplumun da sosyolojinin ışığına ihtiyacı yoktur. Bu cümle internette babama ait olarak geçiyor. Halbuki bana ait bir cümle. Hiç önemli değil. Biz babamızdan o kadar çok şey öğrendik ve o bize o kadar çok şey nakletti ki bu cümlenin babama atfedilmiş olması sadece benim için sadece bir şereftir." şeklinde görüşlerini aktardı.

Sosyal bilimlerin birçok alanında araştırmalar yapan Meriç, "Balzac", "Hint Edebiyatı", "Saint Simon/İlk Sosyolog-İlk Sosyalist", "Dillerin Yapısı ve Gelişmesi", Sosyalizm ve Sosyoloji Tarihinde Pierre Joseph Proudhon:1809-1865", "İdeoloji", "Bu Ülke", "Umrandan Uygarlığa", "Kırk Ambar", "Bir Facianın Hikayesi", "Mağaradakiler", "Işık Doğudan Gelir", "Kültürden İrfana", "Jurnal I-II" ile "Sosyoloji Notları ve Konferanslar" eserleriyle çok sayıda makale ve çeviriyi Türk edebiyatına kazandırdı.

Antakya’ya göçmüş bir ailenin çocuğu olarak 12 Aralık 1916'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dünyaya gelen usta edebiyatçı, hayatını kaybettiğinde 71 yaşındaydı.

(AA)

Kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP adayının yalan rüzgarı
Adana'da korku dolu anlar! Faciadan dönüldü...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! O illere kuvvetli yağış uyarısı...
Günün kahramanı! Kediyi suni teneffüsle kurtardı!
''ABD bunu dediği için vazgeçmeyeceğiz''
Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Son kurbanının da cesedi bulundu: Böyle vahşet görmedim
Başkan Erdoğan'dan yeni askerlik sistemi açıklaması: Devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz
Fatih Portakal: İmamoğlu'nun hakaret görüntülerini izledim
Bu kez ismini zikretmedi! Kemal Kılıçdaroğlu "Kağıttepe’de" oy istedi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 ve S-400 mesajı
İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
Cumhurbaşkanlığı'ndan terörle mücadele mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Göçmen konusu 6 ay içinde çözülecek
F-35 ortağı iki ülke, ABD’yi tehdit etti
Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşı Barr'a yeni FETÖ delilleri
AFAD: Depremlerin karakteristik özellikleri araştırılacak
Sağlık Bakanı Koca: Kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay'ın eli uzanmaktadır
Semiha Yıldırım çirkin paylaşımlarla ilgili ilk kez konuştu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ