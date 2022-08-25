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25 Ağustos 2022 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 11:18:00

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belirlendi

Kaynak: AA

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Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de yapılacak 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 8 film yarışacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na katılmak üzere 50 film için başvuruda bulunuldu.

Başvurular arasında yapılan değerlendirme sonucunda, 8 filmin, Altın Koza Ödülü için jüri karşısına çıkması kararlaştırıldı.

Festivalde, yönetmenler Gizem Kızıl'ın "Bana Karanlığını Anlat", Serpil Altın'ın "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", Ali Kemal Güven'in "Çilingir Sofrası", Ziya Demirel'in "Ela ile Hilmi ve Ali", Ümran Safter'in "Kabahat", Cem Demirer'in "Mendirek", Çiğdem Sezgin'in "Suna" ve Tareq Daoud'un "Yaban" adlı filmleri yarışacak.

Filmler, yönetmen ve senarist Özcan Alper başkanlığındaki yapımcı ve festival programcısı Julia Sinkevych, oyuncu Nazan Kesal, oyuncu Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Umut Tümay Arslan'ın üyesi olduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Dereceye giren filmler için 17 Eylül'de ödül töreni düzenlenecek.

Etiketler : festivalin Ulusal Uzun Metraj Özcan Alper Fahir Atakoğlu
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