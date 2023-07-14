"Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali" 30. yaşını kutluyor

Festivalde "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.

Ayrıca dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Festival, 18-24 Eylül'de gerçekleşecek.