Türküleri öğrencilerle söylediler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katkılarıyla gerçekleşen 'Birlikte Söylüyoruz' projesi Adıyaman Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini, TSM sanatçılarıyla aynı sahnede buluşturdu. Gecede sanatçılar ve öğrenciler, 'Duydum ki Unutmuşsun', 'Şarkılar Ağlar' ve 'Uzun İnce bir Yoldayım' gibi sevilen türküleri seslendirdiler. Sahnede Umut Akyürek'in öğrencilerle yaptıkları düetler beğeni topladı.