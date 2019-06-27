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27 Haziran 2019 10:12 | Perşembe

Türkiye'de bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

İlki 2014'de vizyona giren "Annabelle" adlı filmin üçüncü halkası "Comes Home", paranormal olayları çözmeye kendilerini adayan Ed ve Lorraine Warren çiftinin, lanetli oyuncak bebek Annabelle'i güvenli buldukları evlerine getirdikten sonra gelişen olayları konu ediniyor.

Gary Dauberman'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği, korku türündeki filmin başrollerinde Vera Farmiga, Mckenna Grace ve Patrick Wilson yer alıyor.

- "Yesterday"

Kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles'ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini ele alan "Yesterday" adlı filmin yönetmen koltuğunda Danny Boyle oturuyor.

Senaryosunu Richard Curtis'in kaleme aldığı filmde, Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Ana de Armas, Kate McKinnon ve Lamorne Morris rol alıyor.

Komedi ve müzikal türündeki filmin yapımcılığını ise Boyle'nin yanı sıra Richard Curtis gerçekleştiriyor.

- ''Kahraman Prens Sualtı Maceraları''

Yönetmenliğini Vitaliy Mukhametzyanov ile Maksim Volkov'un üstlendiği, haftanın tek animasyon filmi ve ''Kahraman Prens Sualtı Maceraları'' minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Rus yapımı film, Deniz Krallığı'nı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Sadko'nun hikayesini anlatıyor.

- ''Dostumun Yolculuğu'' 

W. Bruce Cameron'un ''Can Dostum'' adlı kitap serisinden uyarlanan ''Dostumun Yolculuğu'' adlı yapım, ilki 2017'de vizyona giren aynı zamanda ''Can Dostum'' filminin devam halkası olarak izleyiciyle buluşuyor.

Gail Mancuso'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, filmin senaryo uyarlamasını Cameron'un yanı sıra Maya Forbes, Cathryn Michon ve Wallace Wolodarsky birlikte kaleme aldı.

Bir köpeğin hayattaki amacını keşfetmek için çıktığı yolculuğu konu edinen filmin kadrosunda ise Marg Helgenberger, Dennis Quaid, Josh Gad, Betty Gilpin, Henry Lauve, Kathryn Prescott gibi isimler yer alıyor.

- ''Geçmiş Olsun''

Haftanın yerli filmleri arasında yer alan ve yönetmenliğini Hasan Doğan'ın gerçekleştirdiği ''Geçmiş Olsun'', insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini ele alıyor. 

Komedi türündeki filmin başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek ve Müge Boz üstleniyor.

- ''Laurel ile Hardy''

Hollywood'un en çok sevilen komedi ikilisi ve yüzü aşkın filmde birlikte rol alan Stan Laurel ve Oliver Hardy'nin hayatını konu edinen biyografi türündeki yapım, çiftin 1953'te çıktıkları son turnenin yanı sıra özel hayatlarını ve yaşadıkları olayları mercek altına alıyor. 

İkilinin eşleri "Lucille" ve "Ida" karakterlerini Shirley Henderson ve Nina Arianda'nın canlandırdığı, ABD ve İngiltere ortak yapım filmin yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.

- ''İfrit''

Haftanın yerli korku filmlerinden Suat Ay'ın yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı ''İfrit'', eski sevgilisi Naciye'yle büyüler aracılığıyla yeniden bir araya gelmeye çalışan Gökhan ile kendisine yapılan büyüler sonucu birçok varlığın musallat olduğu Naciye'nin hikayesini anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Zeynep Buse Kale, Emre Erdoğan, Vahit Karabey, Sevcihan Tunca, Muhammed Tuhan, Müge Koç yer alıyor.

- ''Sahir Deep Web''

    Senaryosunu Zahid Çetinkaya ve Yağmur Caner'in yazdığı yönetmenliğini ise Berk Aygül'ün gerçekleştirdiği korku türündeki filmde, yıllar sonra ilişkisinden ayrılan Melike'nin hayatına giren yeni insanlar ile kendisindeki yeni gücü keşfetmesiyle gelişen olaylar anlatılıyor.
Korku türündeki filmin başrollerini de Melda Yazgı, Sebahat Adalar, Tevfik İnceoğlu ve Sinan Bengier paylaşıyor.

- ''Ateşle Oynayanlar'' 

Fransız yapımı filmin yönetmenliğini Marie Monge yaparken, filmin oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch, Karim Leklou, Marie Denarnaud, Jonas Dinal yer alıyor.

Dram ve gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Paris'te babasının kafesinde çalışan Ella'nın sakin ve sıradan bir hayatı vardır, ta ki garson olarak çalışmaya başlayan Abel ile tanışana kadar. Ella'nın Abel'e hissettiği karşı konulamaz çekim, genç kadına Paris'in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar."

AA

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