Türkiye dostu ünlü tarihçi Prof. Dr. Norman Stone yaşamını yitirdi

Bilkent Üniversitesinin internet sitesinden Stone'un vefatının ardından yapılan açıklamada, "Acı kaybımız… Uluslararası ilişkiler ve tarih bölümleri öğretim üyesi Prof. Norman Stone'u kaybettik. Üniversitemiz uluslararası ilişkiler ve tarih bölümleri öğretim üyesi Prof. Norman Stone, 18 Haziran Salı günü Budapeşte'de vefat etmiştir. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm Bilkent camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA muhabirinin Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 1. Dünya Savaşı tarihi üzerine 1975 yılında yazdığı The Eastern Front adlı kitabıyla dünya çapında üne kavuşan Norman Stone, 1980'lerde İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın danışmanlığı ile 1990'lü yıllarda İngiliz gazetelerinde düzenli köşe yazarlığı yaptı.

Cambridge ve Oxford üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Stone, 1997 başladığı Bilkent Üniversitesinde Rusya Çalışmaları Merkezini kurdu ve Türkiye'de geçirdiği yıllarda çok satanlar listelerine giren ve çeşitli dillere çevirilen 5 kitap ve çok sayıda makale yazdı.

Budapeşte'de vefatından kısa bir süre önce Macaristan tarihi üzerine yazdığı kitabı tamamlayan Norman Stone, İngiltere'de ve Türkiye'de birçok önemli tarihçi yetiştirdi.

Bilkent Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve tarih bölümlerinde ders veren Prof. Dr. Norman Stone, çağdaş tarih literatürünün en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

- "ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ekonomi politik yazınına büyük katkılar yapan bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade etti.

Atalar, "Ben tarihçi değilim ama bildiğim kadarıyla Stone, Türkiye dostu ve Türkiye'nin tezlerini savunan bir tarihçiydi. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili kararlarında da yanlış yaptığını da savunmuştu. Kısa Türkiye tarihi isimli bir kitabı da bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA