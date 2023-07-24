"Türk yapımlarına ilgi çok fazla"

Cannes Film Festivali Programlar ve Eğitimler Direktörü Aleksandra Zakharchenko, TRT 12 Punto kapsamındaki "Ortak Yapım Marketleriyle Buluşma" panelinde konuştu. Türk dizi ve filmlerinin uluslararası potansiyeline ilişkin açıklama yapan Zakharchenko, "Türk yapımlarının kendini ortaya koyması için iyi bir zaman. Cannes veya herhangi bir festival, Türk yapımlarının kendini göstermesi için uygun yerler. Uluslararası alanda Türk yapımlarına ilgi var. Cannes özelinde konuşmuyorum'' dedi.