Türk ve mülteci müzisyenler aynı sahneyi paylaştı

Dünya Mülteciler Günü etkinlikleri kapsamında İKSV Salon'da gerçekleşen konserde Andalusia Trio, Mood Band, Kolektif İstanbul ve Baba Zula sahne aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean-Marie Garelli, etkinlikte yaptığı konuşmada, UNHCR tarafından bugün 2018 yılına dair Küresel Eğilimler Raporu'nun yayınladığını belirterek, "Savaşlar, şiddet ve zulüm, arka arkaya 6 yıldır dünya çapında zorunlu yerinden edilme rakamlarını 2018 yılında rekor bir düzeye taşıdı." dedi.

"Her gün ortalama 37 bin insan yerinden ediliyor"



Garelli, bireyler, toplumlar ve devletler arasındaki dayanışmanın hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Bugün, Türk vatandaşları, mülteciler, kamu kurum ve kuruluşları, ülkeler, sivil toplum üyeleri ve BM kuruluşları olarak, mültecilerle, onlara ev sahipliği yapan ülke ve topluluklarla olan dayanışmamızı göstermek için buradayız." diye konuştu.

Yerinden edilen insan sayısının 20 yıl öncesine kıyasla iki katına çıktığını ve geçen yıldan 2 milyon 300 bin daha fazla insana denk geldiğini söyleyen Garelli, şu bilgileri verdi:

"Her gün ortalama 37 bin insan, yani her iki saniyede bir kişi yerinden ediliyor. 70 milyon 800 bin insanın, yarısı çocuk olmak üzere, 25 milyon 900 bini çatışma ve zulüm yüzünden ülkelerinden kaçmak zorunda kalan mültecilerdir. Türkiye 2018 yılında da Türkiye Devleti’nin ve halkının cömertliği sayesinde, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki 4 milyondan fazla insana kapılarını açarak, 5 yıldır dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etmiştir. Süregelen bu misafirperverliği rakamlarla anlatmak çok zor. Ancak saygımızı, dayanışmayı ve desteği ziyadesiyle hak ettiğini söyleyebiliriz."

Gerçekleşen konserin de dayanışmanın bir sembolü olduğunu ifade eden Garelli, "Müzik hepimizi bir araya getiren uluslararası bir dil. Aynı zamanda müzik çeşitliliği de temsil eder. Bu çeşitlilik bizleri zenginleştirir. Bu vesileyle, bu gece Türk ve mülteci müzisyenler sahne alacak. " dedi.

UNHCR Türkiye Sözcüsü Selin Ünal da "Bildiğiniz gibi bugün 20 Haziran, Dünya Mülteciler Günü. Hep beraber burada mültecilerin dayanıklılığını ve yaşadıkları zorlukları, bu zorluklara rağmen gösterdikleri kararlılıkları için onurlandırmak için buradayız." değerlendirmesini yaptı.

(AA)