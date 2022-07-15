Türk dünyasının edebi kişiliklerinin hayatı uluslararası festivalde anlatılacak

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen "9. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamında, Süleyman Çelebi, Cengiz Aytmatov ve Ahmet Baytursun'un da aralarında olduğu Türk dünyasından 7 ünlü edebiyatçının yaşamlarını konu alan filmler hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle düzenlenen festivalin teması, Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla "Türk cumhuriyetlerinin edebi şahsiyetleri" olarak belirlendi.

"Edebiyattan sinemaya" alt başlığı altında, başvurusu yapılan eserler arasından seçilen en iyi 7 senaryonun çekimleri Bursa, Konya ve Şanlıurfa'nın tarihi mekanlarında gerçekleştiriliyor.

Kırgız edebiyatının efsane ismi Cengiz Aytmatov'un yaşamını anlatan film Şanlıurfa'da, Kazak edebiyatçı Ahmet Baytursun temalı film de Konya'da çekildi.

Bursa'daki çekimler ise Türk Müziği Korosunun binası, Prof. Dr. Mustafa Kara Tasavvuf Kütüphanesi, Tophane surları, TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi, Dağyenice Göleti, Demirci Mahallesi ve yaklaşık 200 yıllık konakta sürüyor. Bu filmler ise Azerbaycanlı tiyatro yazarı ve şair Hüseyin Cavit, Özbek yazar Abdulhamid Süleyman Çolpan, Kırgızistan halk yazarı, oyun yazarı ve senarist Toktobolot Abdumomunov, Türkmen mutasavvıf şair Mahtumkulu Firaki'nin yanı sıra vefatının 600. yılı olan, Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'nin hayatını konu alıyor.

Son filmin çekimleri Zindankapı'da

Derneğin ve festival komitesinin başkanlığını yürüten Eda Sürmeli, AA muhabirine, mayısta senaryo başvuruların bittiğini ve jüri değerlendirilmesiyle en iyilerin seçildiğini söyledi.

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Sürmeli, her yıl Bursa'nın çeşitli noktalarında senaryoların filme dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Her dönemi yansıtan birçok dokunun Bursa'da bulunduğunu anlatan Sürmeli, şöyle konuştu:

"Bu durum işimizi çok kolaylaştırıyor. Bu yıl bizim için ayrı bir önemli. Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti. 6 ülkenin edebiyat konusundaki temsilcilerini konu alıyoruz. Bursa'dan Süleyman Çelebi var. Onu da Zindankapı'da film haline getireceğiz. Bizi çekimler çok heyecanlandırıyor. En son setimiz o olacak. Bursa'nın tarihi mekanları ve doğal dokusunda film çekmek hem işimizi kolaylaştırıyor hem de bize başka bir maneviyat yüklüyor. Bu da harika bir iş çıkarmamızı sağlıyor."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ise festivale 9. yılında da Bursa olarak ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Çekimleri yerinde takip ettiğini anlatan Özer, Bursa'nın tarihi mekanlarını dönemin şartlarını anlatmak için kullandıklarını ifade etti.

Özer, bu eserlerin kentin tanıtımına katkısı olacağına dikkati çekerek, "Bursa'nın her tarafı doğal plato. Bunu senaryoyla ve alanla da bütünleştirerek zaman, mekan ve insan kavramının, zamanın ruhuyla ona özel insanın katkı vermesiyle, bu üçlemeyi sinemayla Bursa'da hatırlatıyoruz." dedi.

Festivalin film gösterimleri ve en iyi senaryo sahiplerine ödüllerinin verileceği törenin eylülde gerçekleştirilmesi planlanıyor.