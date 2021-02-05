  • BIST
    1544.79
  • Dolar
    7,1293
  • Euro
    8,5346
  • Altın
    411,8090
İstanbul
4 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji bölge bölge açıkladı... Turuncu alarm!
Eğitime her zaman destek
ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdi
Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
Bakan Soylu'dan Twitter'a sansür tepkisi!
TRT1'in yenilenen yüzü
Türkiye'nin ilk uzun menzilli gemisavar füzesi 'Atmaca' Sinop'ta test edildi
Twitter'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi paylaşımlarına kısıtlama
Sağlık Bakanlığı koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan üç üniversitenin rektörünü kabul etti
Ticaret Bakanı Pekcan: Her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 462 bini geçti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform paketiyle ilgili açıklamasını olumlu...
ABD'de tarım dışı verimlilikte 1981'den bu yana en büyük düşüş
Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı, seri üretime geçti
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
"Üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır"
Sincar harekatı terör örgütünü panikletti
Bu mezarın yönü görenleri şaşırtıyor
Pandemide metabolizmayı durduran hatalar
Kovid endişesi kanserde erken tanıyı önlüyor
Akıllı ilaç sağ kalım oranını 3 kat artırıyor
Kışın altıncı hastalık riskine dikkat
İşte günlük burç yorumları
05 Şubat 2021 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 10:01:00

TRT1'in yenilenen yüzü

ABONE OL

"İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır, İlmiyle ağırlanır, ahlakıyla uğurlanır.''

Hz. Mevlana'ya ait olduğu ifade edilen bu sözdeki kıyafet (dış görünüş) meselesi 'ilk bakışta' mazruf kadar zarfın da önemine işaret...

Aynı şekilde, bir ürünün muhtevası kadar sunumunun da dikkat çekici olması modern pazarlama taktiklerinden...

Gastronomide 'şefin imza tabağı' da böyledir; lezzet mükemmel, sunum iştah açıcı olmalıdır.

Marketlerdeki paketli ürünlerden tutun da reklam ve medya sektörüne kadar, göze çarpan olmak hedefler arasında değil midir?

Hayatımızdaki her nesnenin bir dizaynı, tasarımı var.

Evlerimizde en çok muhatap olduğumuz iletişim araçlarından biri olan televizyon için de bu böyledir.

İyi tasarlanmış, sıcak renklerden oluşan ve gözü yormayan bir ekran 'ilk bakışta' seyirciyi elde tutmanın birinci adımıdır.

Bu bağlamda birkaç aydır 'Özü sözü insan' mottosuyla yayınlarını sürdüren TRT ailesinin en kıymetli markası, bir numarası TRT1 önceki akşam yeni kimliğiyle izleyicileri karşıladı.

İlk bakışta TRT1 logosunun ekranda sağ üstten sol üste alındığını fark ettik.

Müzik geçişleri belirginleşmiş, sade ve net biçimde muhtevayı ön plana çıkaran bir ekran tasarımı yapılmış.

Yeni yıla yeni yüzle giren TRT, Türkiye'nin bir dünya markası.

Pek çok dilde, dünyanın pek çok coğrafyasına ülkemizin sesini, sözünü ulaştırıyor.

Bu bakımdan, mazruf kadar zarfa da önem verilmesi değerli...

SAFİYE Mİ GÜLBEN Mİ?

TRT1'de başladığından beri izlediğim iki dizi var; Uyanış: Büyük Selçuklu ve Masumlar Apartmanı.

Birincisi ile alakalı izleyici olarak tek şikayetim, aşırı şiddet kullanımı...

Dizinin yarısı neredeyse 'pusu kurma ve kılıçtan geçirme' üzerine şekilleniyor.

Herkesin ekran başında olduğu bir saatte bunca şiddetin, kan gösterisinin fazla olduğu kanaatindeyim.

Sonuçta insan gözünden kirlenmeye başlar!

Evet, savaş sahnesi savaş sahnesidir, inandırıcı olmak zorundasınız... Ne kadar yumuşatarak verebilirsiniz ki!

Ama yaklaşık iki buçuk saatlik dizinin neredeyse yarı zamanını (her hafta) pusu ve kılıçtan geçirme üzerine kurmak...

Masumlar Apartmanı nev-i şahsına münhasır karakterleri ve konusu itibariyle rakiplerinden ayrılan bir dizi.

Dizinin en çok konuşulan karakteri Safiye'yi oynayan Ezgi Mola performansıyla (haklı olarak) epeyce övgü aldı.

Bana sorarsanız Gülben'i canlandıran Merve Dizdar da Ezgi Mola'dan geride değil.

Çoğu zaman harikalar yaratıyor; ki doğaçlama yaptığını düşündüren sahnelerde gerçek bir oyunculuk gösterisi izliyoruz.

Bu dizide ısınamadığım tek karakter, kusura bakmasın, Birkan Sokullu'nun Han karakteri...

Kaç bölüm geçti, hala nasıl bir performans sergileyeceğine karar verememiş, konsantrasyonu dağılmış, rolüne adapte olamamış duruşu ve donuk bakışları var.

Konu dizilere kaymışken...

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'yı birkaç bölümden sonra terk etmiştim!

Hem de Binnur Kaya gibi sıkı bir oyuncuya rağmen.

İnsanı gam yüküne çevirip, psikolojik baskı eşiğini kemiren Kırmızı Oda'ya kumandam kapalı.

BEDİR ACAR

Etiketler : TRT1 Masumlar Apartmanı Gülben Safiye Uyanış Büyük Selçuklu
'Eski eşim tehdit ediyor'

'Eski eşim tehdit ediyor'
Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun 9. yıl mutluluğu
Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden

Buğra Gülsoy'dan kitap sürprizi! Finali kendi sesinden
Emre Aydın dünya listelerinde

Emre Aydın dünya listelerinde
Fahriye Evcen imzayı attı! Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor

Fahriye Evcen imzayı attı! Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor
Funda Eryiğit'ten rol arkadaşına övgü

Funda Eryiğit'ten rol arkadaşına övgü
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba

Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın

Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın
Serenay Sarıkaya'dan çalışmayı özledim isyanı

Serenay Sarıkaya'dan çalışmayı özledim isyanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER