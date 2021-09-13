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13 Eylül 2021 Pazartesi 13:11:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 13:11:00

Tripolis Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kanalizasyon bulundu

Kaynak: AA

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Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma Dönemi'ne ait 160 santimetre yüksekliğinde ve 70 santimetre genişliğinde 2 bin yıllık yeni bir kanalizasyon sistemi tespit edildi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tripolis Antik Kenti'nde Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Geçmişi milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanan antik kent, bugüne sağlam ulaşan mimari yapısıyla dikkati çekiyor. Arkeolojik kazılarda, bir insanın rahatlıkla girip yürüyebileceği boyutlara sahip yeni bir kanalizasyon ve atık su sistemi bulunması heyecan yarattı.

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Duman, kentte sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üç bölgede aralıksız çalıştıklarını ve toprak altındaki birçok eseri bulmak için gayret sarf ettiklerini anlatan Duman, "Kentin kalbi diyebileceğimiz kutsal alanda yaptığımız çalışmalarda Helenistik Dönem'e uzanan çeşitli buluntularla karşılaştık. Hemen kentin ana yollarından bir tanesi olan ve 1 kilometre uzunluğundaki Sütunlu Cadde altında da 1 metre 60 santimetre yüksekliğinde ve 70 santimetre genişliğinde bir kanalizasyon sistemi tespit edildi. Bu yıl devam eden kazılarda bir bölümünü temizledik. Devasa kanalizasyon bir insanın rahatlıkla içine girip yürüyebileceği boyutlara sahip." diye konuştu.

"ENDER ÖRNEKLERDEN BİRİSİNİ TEŞKİL EDİYOR"

Duman, o dönemde kentin bütün atık sularının bu ana kanalizasyon sisteminde toplanarak Buldan Çayı'na oradan da Büyük Menderes Nehri'ne aktarıldığını ifade etti.

Gün yüzüne çıkarttıkları kanalizasyon sistemin Roma mimari ve mühendisliğini ortaya koyduğunu belirten Duman, "Tripolis'teki sistemin diğerlerinden farkı, kanalizasyonun sağlam olarak günümüze kadar korunmuş olması. Ana kanalizasyon sistemi, ender örneklerden birisini teşkil ediyor. O yüzden önemli. Kentin şu ana kadar tespit ettiğimiz iki tane 9 metre genişliğinde caddesi var. Hem geniş hem de temiz bir ortam sağlamak için bu sistemin yapıldığını düşünüyoruz. Biz 5 yıl içinde kazı çalışmalarını tamamladığımız tüm ana caddelerin altındaki kanalizasyon sistemlerini açmayı planlıyoruz. Oldukça sağlam olduğu için önümüzdeki yıllarda meydana gelebilecek hava olaylarında alt yapı sisteminin çalışır görmüş olacağız." diye konuştu.

Etiketler : tripolis antik kenti kanalizasyon roma dönemi
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