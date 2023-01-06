VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel sıcaklık artışı aynı şekilde sürerse 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32'si kayb...
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu
2022'de Türkiye'nin arabulucu rolü
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
Başkan Erdoğan: Lisedeyken burada vaaz verdim
Bakan Kurum: Vatandaşımızın elini bırakmadık
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
Yunan generale tepki: Türkiye boş konuşmaz
Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi
'Fiyat sabitleme ve indirim' çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor
Bakan Soylu: Bizim derdimiz kayyum atamak değil
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
Yunanistan'a tepki: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın
Türk otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı 20 milyar doları aştı
Rekabet Kurumu 2022'de 245 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi
Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Fırat, Polonya'nın stratejik önemini vurguladı
Şaşırtan final kararı
Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte
Down sendromlu Eren'e durak sürprizi
‘Garip' şahin iyileşti
06 Ocak 2023 Cuma 14:22:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 14:22:00

Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim elemanlarınca 40 yıldır biriktirilen bitki ve hayvan örnekleri Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenecek.

Bitki ve hayvan örnekleri, Karaağaç Yerleşkesi'nde yarın açılışı yapılacak müzede bilim ve doğa meraklılarının ilgisine sunulacak.

Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, AA muhabirine, 12 bin bitki türüne ev sahipliği yapan Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğunu söyledi.

Bu bitkilerin yüzde 32'sinin endemik olduğunu belirten Çamlıtepe, "Türkiye Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik zengini ise Trakya da Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik zenginidir. Trakya 2 bin 773 bitki türü içermekte olup Türkiye bitki çeşitliliğinin yaklaşık yüzde 25'ini temsil etmektedir. Trakya'daki bitkilerin 68'i sadece bu bölgede bulunmaktadır. Bölgede 415'i omurgalı olmak üzere 2 bin 162 hayvan türü tespit edilmiş olup bu sayı her yıl artmaktadır." dedi.

"Üniversitemiz zengin bir koleksiyona sahip"

Çamlıtepe, TÜ Biyoloji Bölümünün çok sayıda bitki ve hayvan örneğinin bulunduğu zengin bir koleksiyona sahip olduğunu dile getirdi.

Bu koleksiyonun bir bölümünün, TÜ Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini ifade eden Çamlıtepe, "Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun katkı ve destekleriyle hayata geçirilen müzemiz 7 Ocak'ta ziyarete açılacak. Müzede sergilenecek örnekler orijinaldir. 40 yıl boyunca bölüm öğretim elemanlarınca müze tekniklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve örneklerin temininde avlanma yapılmamıştır." diye konuştu.

Çamlıtepe, müze projesi ile doğa koruma bilincine katkının yanı sıra doğal zenginliğin gelecek nesillere tanıtılması, aktarılması ve kente yeni bir turizm alanı kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.

"734 türden 1923 örnek sergilenecek"

Müzede son hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Çamlıtepe, şöyle konuştu:

"Müzemizde ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan, özellikle Trakya'nın biyolojik zenginliğini yansıtan çeşitli omurgasızlar, böcekler, yumuşakçalar, bitkiler, balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ait toplam 734 türden 1923 örnek sergilenmektedir. Bu örneklere ait bilimsel veriler Türkçe ve İngilizce olarak bilgi panellerinde ve akan dokunmatik ekranda yerli ve yabancı ziyaretçilere sunulmaktadır.

Üniversitemizin biyoloji bölümü müze depolarında 100 bini aşkın böcek materyali ve yaklaşık tanımlanmış 2 bin böcek türü ve 1000'i aşkın iskelet-doldurulmuş omurgalı örnekleri ve 15 bini aşkın bitki örneklerini içeren uluslararası herbaryumu ( kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer) mevcuttur. Bu kapsamda hem müzemiz hem de müze depomuz uluslararası araştırıcılara hizmet sunma ve destekleme görevi de görecektir."

Etiketler : Bitki ve hayvan örnekleri Müze Çamlıtepe
Tek kalma enerjisini seviyorum

Tek kalma enerjisini seviyorum
Belgrad'da evlilik teklifi

Belgrad'da evlilik teklifi
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf
'Bu klibim Aysel Gürel anısına'

'Bu klibim Aysel Gürel anısına'
Defne Samyeli: Hayatımda müzik var

Defne Samyeli: Hayatımda müzik var
Yan yana gelmek istemediler

Yan yana gelmek istemediler
Kırmızılı Begüm!

Kırmızılı Begüm!
Çıplak ayaklı karlar prensesi

Çıplak ayaklı karlar prensesi
Aslışah Alkoçlar'dan sekizinci ay pozu

Aslışah Alkoçlar'dan sekizinci ay pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX