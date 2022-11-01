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01 Kasım 2022 Salı 12:23:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 12:23:00

Tivibu Kasım ayında özel içerikleri ekrana taşıyor

Kaynak: AA

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Tivibu, Kasım'da animasyondan komediye, gerilimden dramaya farklı türlerdeki filmleri ekranlara taşıyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, kasımda da birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturuyor. Çocuk izleyiciler için 9-23 Kasım'da "Tenefüs Vakti Klasörü" tüm müşterilere açık olurken, yüksek bütçeli yapımlar ve son dönemin en sevilen yapımları Tivibu ekranlarında yer alıyor.

Tivibu, "Teneffüs Vakti Klasörü" ile "Damalı Ninja" ve "Gamonya: Hayaller Ülkesi" gibi heyecan dolu yapımların yanı sıra "Kral Şakir Korsanlar Diyarı", "Peter Rabbit 2: Kaçak Tavşan" gibi birçok animasyonla çocuklara keyifli bir ara tatil deneyimi sunuyor. 2021 yapımı "Tom ve Jerry" ile çocuklar eğlenirken aileler de nostalji yaşıyor.

Yüksek bütçeli yapımlar Tivibu'da

Platformun kirala ve satın al klasöründen "c", "Batman ve Süpermen: Süper Oğulların Savaşı" gibi beğenilen yapımlara ulaşılabiliyor. Tivibu film klasörü ile "Örümcek-Adam: Eve Dönüş", "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok", "Müslüm" ve "David Copperfield'in Çok Kişisel Hikayesi" gibi adından çokça söz ettiren güncel yapımlar ekrana geliyor.

Hakan Günday'ın senaryosunu kaleme aldığı, Türk arabesk müziğinin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in hayat hikayesini konu alan filmde Timuçin Esen Müslüm karakterine hayat verirken, Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'u Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Tivibu'nun National Geographic Now Klasörü'yle belgesel içerik yelpazesi genişliyor. "Nesli Tükenmekte Olan Türler", "Kanunsuz Okyanus", "Timsah Günü" ve daha birçok National Geographic yapımı izlenebiliyor.

Etiketler : Hakan Günday Batman ve Süpermen Teneffüs Vakti Klasörü
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