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13 Temmuz 2023 Perşembe 11:20:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 11:20:00

The Lumineers, ilk kez Türkiye'de konser verdi

Kaynak: AA

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The Lumineers, 30. İstanbul Caz Festivali kapsamında ilk kez Türkiye'deki dinleyicileriyle buluştu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival için Türkiye'ye gelen Amerikalı grup, Parkorman'da sahne aldı.

Geceye sevilen şarkılarından "Brightside" ile başlayan The Lumineers, daha sonra aralarında "Ho Hey", "Cleopatra", "A.M. Radio" ve "Stubborn Love" gibi şarkılarının olduğu bir seçkiyi seslendirdi.

Konserde vokalde Wesley Schultz, piyanoda Jeremiah Fraites, bas gitarda Byron Isaacs klavyede Stelth Ulvang ve kemanda Lauren Jacobson yer aldı.

Gecede The Lumineers öncesinde ise Türkiye'nin gözde yeni nesil topluluklarından Adamlar oldu.

"Ho Hey" ile 2012'de yaptıkları başarılı çıkışın ardından Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Dylan ve Tom Petty gibi efsanelerden aldıkları ilhamla dünya çapında başarı kazanan The Lumineers, 10 yıl gibi kısa bir sürede modern folk türünün en büyük grupları arasında yerini sağlamlaştırdı.

Grup, "Stubborn Love", "Ophelia", "Angela" ve "Cleopatra" gibi şarkılarıyla bir hayran kitlesine ulaştı.

İki hafta boyunca 40'a yakın konser gerçekleşecek festivalde, usta isimlerden gençlere 200'den fazla yerli ve yabancı sanatçıyı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Festival müzikseverleri yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock müziğin usta isimlerine kadar keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

30. İstanbul Caz Festivali, 19 Temmuz'da sona erecek.

Etiketler : İstanbul Kültür Sanat Vakfı 30. İstanbul Caz Festivali 19 Temmuz
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