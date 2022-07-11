VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paul Pogba, yeniden Juventus'ta
İnsansı robotlar gündelik hayata girmeye hazırlanıyor
Alternatif sanal dünya 'metaverse' yeni bir yaşamın kapılarını aralayacak
Saatler kaldı! NASA paylaşacak
İstanbul'da su baskınından zarar gören bölgelerde çalışmalar sürüyor
Türkiye'den, AİHM'in Osman Kavala için ihlal kararına tepki
Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi
Tatil dönüşüne hazırlanan sürücülere 'sabah erken yola çıkmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya devam ediyoruz
Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya nüfusu kasımda 8 milyara ulaşacak
İtalyan ENI, Gazprom'un gaz akışında yeni bir kesintiye gittiğini duyurdu
Bereketli topraklarda buğday hasadı bitmeden mısır ekimi başladı
Hull City, Doğukan Sinik'in transferi için Antalyaspor'la anlaştı
İsveç ve Finlandiya NATO'ya ne zaman üye olabilir?
Tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda başrolde sahneye çıktı
Dünyanın göz yumduğu vahşet: Arakan
Macron'un ismi büyük bir skandala karıştı!
İsrail 20 Mısır askerini diri diri yakmıştı! İki ülke anlaştı
EYT için harekete geçildi! İşte masadaki formül
Canlı yayında herkesi duygulandıran 'kırmızı kazaklı kız' hikayesi!
Rusya gazı kesti... Tarih verdi
Yüksek kira da ayrı dert
"Tatil" başkanı!
11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:58:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:58:00

Tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda başrolde sahneye çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü tenor Murat Karahan, Berlin Devlet Operası'nda İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Turandot" adlı eserinde başrolü üstlendi.

Karahan, eserin Berlin'deki son temsilinde operayı izlemeye gelen eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile diğer davetlilerin büyük beğenisini topladı.

Eski Başbakan Merkel, seyirciler tarafından ayakta alkışlanan Karahan ve diğer sanatçıları sahne arkasında tebrik etti.

Dünya opera tarihinin önemli eserlerinden olan Turandot'u, klasik müzik tarihinin önemli isimlerinden Zubin Mehta yönetti.

Murat Karahan temsilin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Dünyanın en önemli opera evlerinden biri olan Berlin Staatsoperde (Berlin Devlet Operası) bir Türk sanatçı olarak ülkemi temsil etmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Burada 4 temsil gerçekleştirdim. Çocukluğumdan beri çok büyük hayranlık duyduğum Zubin Mehta'nın yönetiminde söylemek ise rüya gibiydi. Bu akşam (eski) Şansölyenin temsile gelip arkada beni bizzat tebrik etmesi de çok büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

Çin prensesi Turandot ile Tatar prensi Calaf'ın aşkının anlatıldığı eserde, Murat Karahan "Calaf"ı seslendirdi.

Etiketler : Karahan Murat Karahan Calaf Zubin Mehta
Artık herkes çok ünlü

Artık herkes çok ünlü
Barış elçisi Ajda

Barış elçisi Ajda
Çalışma zamanı

Çalışma zamanı
Hayatımız bir yol, tadını çıkarmalıyız

Hayatımız bir yol, tadını çıkarmalıyız
Hadise'nin rüyası gerçekleşti: Çocuk Hakları Savunucusu oldu

Hadise'nin rüyası gerçekleşti: Çocuk Hakları Savunucusu oldu
50 yaşında aşk değil romatizma olur!

50 yaşında aşk değil romatizma olur!
‘Yakışıklı'yı yorumladı

‘Yakışıklı'yı yorumladı
Kızıyla tanıştırdı

Kızıyla tanıştırdı
Herkes haddini bilecek

Herkes haddini bilecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX