Tenor Karahan Verona'da 4 operada başrol seslendirecek

MS 1. yüzyılda Roma İmparatorluğunca inşa edilen, dünyanın en eski ve en iyi korunmuş amfi tiyatrolarından Arena di Verona, 21 Haziran-7 Eylül tarihlerinde Verona Opera Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Ünlü besteci Mozart'tan Luciano Pavarotti'ye, Maria Callas'dan Placido Domingo'ya kadar dünyanın en önemli besteci ve yorumcularının sahne aldığı Arena di Verona, bir Türk tenorunun 4 ayrı eserde başrolde olmasına şahitlik ediyor.

Dünyanın en eski açık hava opera festivali olup bu sene 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Verona Opera Festivali'nin açılışı, yakın zamanda hayata veda eden İtalyan rejisör Franco Zeffirelli'nin prodüksiyonu Il Trovatore ile yapıldı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, festival boyunca 4 farklı eserin başrolünde 13 kez izleyiciyle buluşacak.

Karahan, Gianfranco de Bosio'nun sahneye koyduğu Aida operasındaki Radames'e ses vererek ilk performansını gerçekleştirdi. Karahan, 27 Haziran ile 5-9-12 Temmuz'da da Aida ile sanatseverlerin karşısında olacak.

20 ve 26 Temmuz'da, Il Trovatore operasında Manrico rolünü seslendirecek Karahan, İspanyol rejisör Hugo de Ana'nın sahneye koyduğu Carmen ve Tosca operalarında da başrollere hayat verecek.

Karahan, Carmen operasında Don Jose'yi 2, 24, 27 Ağustos ve 4 Eylül'de; Tosca operasında ise Cavaradossi'yi 29 Ağustos ve 6 Eylül'de seslendirecek.

AA