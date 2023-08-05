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05 Ağustos 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 12:15:00

Tekirdağ'da Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları devam ediyor.

Marmaraereğlisi Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Gökhan Gürbüzerol, kazı alanını ziyaret ederek Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdem, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Ekiplerin kazıyı bu yıl tiyatro alanında sürdürdüğünü aktaran Erdem, "Buradaki tiyatro yapısı, Trakya'nın en büyük tiyatrosudur. Kazı çalışmaları sahne binasında yürütülmektedir. Yapının topografyaya göre planlandığı ve kayalık bir alandan faydalanarak, kayaların düzeltilmesiyle inşa edildiği anlaşılmıştır. Tiyatro yüzeyinde yaklaşık 5 metrelik bir dolgu tabakası vardır. Eksi 4,5 metre kotunda seyirci oturma sıralarına ve aralarındaki merdivenlere ait parçalara rastlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdem, kazılarda buldukları parçaların kendilerine sürekli yeni bilgiler verdiğini, elde edilen çok sayıda seramik ve çeşitli yüzey bulgusunun, yapının Erken Roma Döneminden, Geç Antik Döneme kadar kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

Gürbüzerol da ilçe adına yürütülen çalışmalarından dolayı Erdem ve kazı ekibine teşekkür etti.

Etiketler : tekirdağ perinthos antik kenti kazı
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