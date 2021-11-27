VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Medya okuryazarlığının Türkiye'deki uygulamalarını önemsiyoruz"
Hindistan Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi
"Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak"
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 14 bin 708 kişiyi kurtardı
Türkiye'nin ambulans uçakları şifa bekleyenler için uçtu
Tavşanlı Höyük kazılarında çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırdı
Van Gölü'nün simgesiydi... Sökülen batık teknenin yerine yenisi konulacak
Şehit düşen asker son yolculuğuna uğurlandı
Eda gitti, Melis geldi
Vefat etti
"Kılıç üstünlüğü teknolojiye geçti"
Hayranlarına Sezen Aksu sürprizi
Kar ve buzlanmayla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
Japonya artan Kozey Kore ve Çin tehdidi karşısında ordusunu güçlendirmeyi hedefliyor
Suriye ve Yunanistan hudutlarında 16 kişi yakalandı
Seyirci heyecanı
Açılış Gülşen'den
Milli İHA ANKA'dan ihracat başarısı
"Asya, en büyük tüketici pazarı olarak da yükseliyor"
Türk Kızılay dünyadaki 20 milyonu aşkın insana yardım eli uzattı
Fazıl Say'lı kutlama
Düet yaptılar
Tiyatroseverlerle buluşuyor
Doğum gününü kutladı! 44 oldu
27 Kasım 2021 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 17:30:00

Tavşanlı Höyük kazılarında çıkan bulgular arkeologları heyecanlandırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip Tavşanlı Höyük'teki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulguların laboratuvar sonuçlarına göre, bilinmeyen bir krallığa ait izlere rastlandı.

Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde göründüğü için "Kütahya'nın kalbi" adı verilen höyükte, Tavşanlı Belediyesinin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde ağustos ayından beri devam eden kazılara ara verildi.

Kazı başkanlığını yürüten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, Kütahya'nın bilinen en eski yerleşmesi konumundaki Tavşanlı Höyük'te yapılan karbon 14 analizlerinin sonuçlarına göre 8 bin 100 yıl önce bu alanda iskanın başladığını söyledi.

Sonrasında yerleşmede 5 bin yıl önce şehirleşmeye geçildiğini ve yaklaşık 4 bin sene önce ise Tavşanlı Höyük'ün büyük bir kent haline geldiğini saptadıklarını belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Yaz aylarında arazi çalışmalarını gerçekleştirdik. Ekim sonunda arazi etabının bitmesinin ardından laboratuvar çalışmaları başladı. Türk Tarih Kurumunun verdiği destek ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yaş tayini analizleri gerçekleştirildi. Bu analizlerin bölge için yeni ve ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını söyleyebilirim. Kütahya'da bugüne kadar hiç bilinmeyen, Batı Anadolu'da ise sadece birkaç arkeolojik merkezde görülen Hitit İmparatorluğu'nun sonuyla çağdaş bir yerleşimin varlığı ilk defa tespit edilmiş oldu."

Fidan, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Kütahya'da, alınan sonuçlara göre bu uygarlıklara bir yenisinin daha eklendiğini aktardı.

Höyüğün, Luvilere ait bir şehir olabileceğini değerlendirdiklerini anlatan Fidan, şöyle devam etti:

"Bu dönemde şehir devletlerinden oluşan krallıklar var. Tavşanlı Höyük'ün 50 hektara yaklaşan boyutuyla bugüne kadar bilinmeyen bir krallığın başkenti olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde Orta Anadolu'da Hatti, Batı Anadolu'da ise Luvi olarak tanımlanan halkların yaşadığı biliniyor. Hatti ve sonrasında Hitit uygarlığının iyi bilindiğini ama Luvi şehirlerine ait elimizde hiç bilgi olmadığını söyleyebilirim. Tavşanlı Höyük'ün Anadolu tarihinde eksik bir halka olarak görülen Luvilere ait bir şehir olabileceğini düşünüyorum."

Etiketler : kütahya kazı kültür ve turizm bakanlığı
Hande'nin kasım single'ı

Hande'nin kasım single'ı
Dayı'ya yoğun ilgi

Dayı'ya yoğun ilgi
Evlatlarım ve ben

Evlatlarım ve ben
Tolgahan'dan eşine pahalı jest

Tolgahan'dan eşine pahalı jest
Kubilay'ı da alkışladım

Kubilay'ı da alkışladım
200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek

200 bin Euro'yu faiziyle ödeyecek
Demir 3 yaşında

Demir 3 yaşında
Yıldızlar taçlandı

Yıldızlar taçlandı
Dizi hüsranı

Dizi hüsranı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER