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14 Haziran 2019 13:00 | Cuma

'Tarihin sıfır noktası' bayramda binlerce ziyaretçi çekti

Şanlıurfa'da geçen yıl UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındıktan sonra gözlerin çevrildiği Göbeklitepe Ören Yeri, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin 700 kişiyi ağırladı.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi 9 günlük bayram tatilinde 25 bin 700 kişi ziyaret etti.

İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların 1963'te yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerinde, en somut bulgular 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle ortaya çıktı.

Söz konusu taşın değerli olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk olarak ne olduğu pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı.

Sonrasında Hilvan'daki Nevali Çori'de kazı yapmak için kente gelen ve müzede buluntuları gören Alman Prof. Dr. Klaus Schmidt, bu heykellerin çok önemli olduğunu düşünerek detaylı bir çalışma yapmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesi tarafından Prof. Dr. Klaus Schmidt başkanlığında 1995'te bölgede kazı çalışmalarına başlandı. Kazılarda Neolitik döneme ait, boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli, dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi, çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Her geçen yıl ünü duyulan Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi"ne alındı, geçen yıl temmuz ayında ise Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda Dünya Mirası Listesine dahil edildi.

Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ören yeri, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından daha çok dikkat çekmeye başladı.

Özellikle mart ve nisan aylarında bölgenin turist akınına uğramasına vesile olan Göbeklitepe Ören Yeri, Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin 700 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Özellikle bayramın birinci gününden sonra yoğunluğun arttığı bölgede yetkililer, otoparkta yer kalmamasından dolayı, ziyaretçilerin araçlarını yaklaşık 2 kilometre mesafede park etmelerine olanak sağladı. Yerli ve yabancı turistler buradan ring araçlarla ücretsiz olarak taşınırken, bu durum konukların rahatlamasını sağladı.

"REKOR KIRDIK DİYEBİLİRİZ"

Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ören yerinin yıllardır ziyarete açık olduğunu belirterek, bu yıl ise rekor seviyede ziyaretçi ağırlamaya başladıklarına söyledi.

Buradaki potansiyelin farkında olduklarını ve buna göre çalışma yürüttüklerini anlatan Uludağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından sadece Şanlıurfa'da değil, bölgede çok ciddi bir turizm hareketliliğinin yaşandığını ifade etti.

Celal Uludağ, Ramazan Bayramı tatilinde de çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin Göbeklitepe'yi görmek için kente geldiğini dile getirerek, "Özellikle bayramın ilk gününden sonra ziyaretçi sayımız daha da arttı. Tatil boyunca Göbeklitepe'de toplam 25 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Geçen yıllarla kıyasladığımızda bu rakam oldukça iyi. Bu anlamda rekor kırdık diyebiliriz. Umutluyuz, inşallah yaz tatiliyle beraber yurt dışından da konuklarımız artacaktır. Bu anlamda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Göbeklitepe Yılı'nı en güzel şekilde değerlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

ZİYARETÇİLER MEMNUN

İstanbul'dan ailesiyle gelen Tuba Arkan ise son zamanlarda Göbeklitepe'yi daha çok duymaya başladıklarını ve bundan dolayı burayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Tarihe meraklı olduğunu ve ören yerinden çok etkilendiğini aktaran Arkan, yerli yabancı herkesin Göbeklitepe'yi görmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Ukraynalı Dmitriy Wood ise Göbeklitepe başta olmak üzere kentteki birçok yere hayran kaldıklarını ve ülkesine döndüğünde arkadaşlarına bölgeyi önereceğini sözlerine ekledi.

AA

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