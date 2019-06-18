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18 Haziran 2019 12:45 | Salı

Tarihi Sur'da konuklar butik otellerde ağırlanacak

Diyarbakır'da, terörden temizlenen ve yeniden yaşamla buluşturulan Sur ilçesinde ziyaretçiler, butik otellerde ağırlanacak.

İlçede, teröristlerin çukur kazıp patlayıcı infilak ettirmesi sonucu harap olan Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz mahallelerinin inşası ve ihyasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan hummalı çalışmalar sürüyor.

Yıkıma uğrayan Sur ilçesinin 6 mahallesi, devlet eliyle yeniden ayağa kaldırılırken, konut ve iş yerlerinin inşası ile tarihi ve kültürel eserlerin restorasyonu hızla devam ediyor.

- 10 BUTİK OTEL İNŞA EDİLİYOR

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ve Diyarbakır Surları'nı, tarihi camileri, kiliseleri, İçkale ve On Gözlü Köprü gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret eden, Sur ilçesinde adeta tarihe yolculuğa çıkan yerli ve yabancı turistlerin konaklaması için, söz konusu 6 mahallenin de bulunduğu 8 mahallede butik otel inşa ediliyor.

Sur'un yüksekliğini geçmeyecek şekilde 2 katlı planlanan 268 yatak kapasitesine sahip 10 butik otelin, yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Tamamlanan oteller, işletmelere devredilerek yerli ve yabancı turistleri ağırlayacak.

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılında terör örgütü PKK tarafından çukur kazılarak, barikat kurularak gerçekleştirilen saldırılarda ilçedeki 6 mahallede yaklaşık 4 bin 500 konutun zarar gördüğünü hatırlattı.

Bu mahallelerde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Çiftçi, yıkılan konutların yerine kentin tarihine uygun, koruma amaçlı imar planı çerçevesinde ve koruma kurullarından alınan izinler ve onaylar doğrultusunda yeni yapıların inşa edildiğini belirtti.

Çiftçi, terör örgütünün, Diyarbakır'ın tarihini, 33 medeniyete ait izleri yok etmek istediğini anlatarak, hiçbir inanç değerine saygı gösterilmeksizin Sur'un içindeki özel mekanların, bilerek yok edilmek istendiğini ifade etti.

Sur'da operasyonların sona ermesinin ardından devletin terörün izlerini yok etmek adına gayret gösterdiğini ve önemli mesafeler alındığı dile getiren Çiftçi, Diyarbakır'ın turizm şehri olduğunu, Sur ilçesinin de tarihi ve kültürel değerleriyle çok önemli bir yeri bulunduğunu vurguladı.

- "YIL SONUNDA FAALİYETE GİRMİŞ OLACAK"

Turizm potansiyeli göz önünde bulundurularak yeni çalışmaların yapıldığına işaret eden Çiftçi, ilçede 6 mahallede inşa edilen konutların, hem tarihi hem de kültürel doku bakımından Diyarbakır'ın kültürüne, tarihine, geleneklerine uygun şekilde yapılmasına özen gösterildiğine dikkati çekti.

Çiftçi, bugüne kadar 579 yapının ihalesinin yapıldığını, toplamda 1500 konutun yıl sonuna kadar ihalelerinin tamamlanacağını, önemli bir kısmının teslim aşamasına geleceğini kaydetti.

Bu çalışmalar tamamlandığında, Diyarbakır ve Sur'un 5 milyon turisti ağırlama potansiyeline doğru önemli adım atmış olacağını aktaran Çiftçi, Sur'daki butik otellerden 5'inin Ali Paşa ve Lalebey, 5'inin ise kalan 6 mahallede inşasının sürdüğünü, otellerin en küçüğünün 16, en büyüğünün ise 56 yataklı olacağını dile getirdi.

Çiftçi, "Butik oteller buradaki turizm potansiyelini karşılama amaçlı yapılıyor. Otellerde önemli bir aşamaya gelindi ve inşallah yıl sonunda faaliyete girmiş olacak. İki otelimiz TOKİ tarafından ihale edildi ve sahiplerine teslim edildi. Diğer otellerimizin çalışmaları devam ediyor." dedi.

- "SUR ÇOK ÖZEL BİR İLÇE OLACAK"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Çiftçi, 2020 yılının, Sur ilçesi için bambaşka bir yıl olacağını vurguladı.

Çiftçi, çalışmalar tamamlandığında terör örgütünün yıktığı alanlarda devletin çok daha güzelini inşa ettiğinin görüleceğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Tarihi surlar, Hevsel Bahçeleri, millet bahçeleri, yeni yapıları ve kentsel dönüşümle Sur ilçesi, bambaşka bir ilçe olacak. Otellerin, yeni inşa edilen alanların ve konutların tamamlanmasıyla Sur, eskisinden çok daha görkemli, tarihi değerleri korunan, sosyal donatıları ve yaşam alanları artan, Türkiye ve hatta dünyadaki herkesin gelip görmek isteyeceği çok özel bir ilçe olacak."

Diyarbakır'a gelen yerli ve yabancı turistlerin Sur ilçesinde de konaklamak istediğini aktaran Çiftçi, "Sur ilçemizde otellerimiz var ancak yeterli değil. Bu otellerle gelen misafirleri çok daha iyi şartlarda ve imkanlarla ağırlamış olacağız. Oteller han şeklinde yapılıyor. İnşallah Diyarbakır'ın kültürünün, değerlerinin, mimarisinin yaşatıldığı özel mekanlar olacak. Sur içerisinde bundan sonra yapılacak her bir çalışma, artık kontrol ve denetim altında olacak. Sur'da çarpık yapılaşmaya, Sur'un kültürü, değerleri ve mimarisiyle bağdaşmayan yapıların yapılmasına müsaade edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

AA

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