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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:49:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:49:00

Tarihi İznik surları restorasyonundaki buluntular İznik Müze Müdürlüğüne teslim edildi

Kaynak: AA

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Tarihin derinliklerinden bugüne uzanan büyülü ilçemizin aslına uygun şekilde yaşaması için gayret gösteriyoruz. İznik surları Yenişehir Kapı restorasyonunu, eylül ayında bitirmeyi planlıyoruz." dedi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, yapımı 2 bin 300 yıl öncesine uzanan tarihi surlarda gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait yol katmanları ortaya çıkarılırken, 15. yüzyıla ait buluntular, İznik Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İznik'teki tarihi surlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

Tarihi surlarda devam eden çalışmaları inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik'in, tarihi dokusu, doğal güzellikleri, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerini yansıtan eserleriyle göz kamaştıran bir zenginliğe sahip olduğunu dile getirdi.

İznik'in gerçek büyüsünün mimari ve sanatsal zenginliklerinde gizli olduğunu belirten Aktaş, "Göz kamaştırıcı maziye sahip olan ve sur duvarlarıyla çevrili antik şehrin, her bir taşının altında binlerce yılın hikayesi yatar. İznik, sadece şehrimiz için değil, ülkemiz ve hatta dünya için de önemli yerlerden biri olarak kabul edilir. Bu kapsamda biz de İznik'i korumak ve geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. İznik'i yakında UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'nde göreceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

"YENİŞEHİR KAPI RESTORASYONUNU EYLÜL AYINDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Birinci derece arkeolojik sit alanında yer alan Yenişehir Kapı'nın restorasyon projesinde, tarihi kapıyı olumsuz müdahalelerden arındırıp farklı dönemlere ait değişim katmanlarıyla birlikte korumaya gayret ettiklerini aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"İznik Müze Müdürlüğü ile beraber arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Kazı çalışmalarıyla beraber zamanla hasar almış iç sur duvarına komşu burç kalıntıları, iki sur arasında mezar alanları, 15. yüzyıla ait eski paralar ve sikkeler bulundu. Bulunan malzemeler, yapılan envanter çalışmalarının ardından İznik Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait yol katmanları, itinalı bir şekilde ortaya çıkarıldı. Proje alanına giren iç sur ve dış sur yüzeylerinde derz çalışmaları tamamlandı. Dünya kültür mirası olan İznik'i korumak ve geleceğe taşımak, hepimizin görevi. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor, tarihin derinliklerinden bugüne uzanan büyülü ilçemizin aslına uygun şekilde yaşaması için gayret gösteriyoruz. İznik surları Yenişehir Kapı restorasyonunu da eylül ayında bitirmeyi planlıyoruz."

Etiketler : BURSA BİZANS İZNİK
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