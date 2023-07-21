Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda 'Senforock' konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle BC Group sponsorluğundaki konser sarayın avlusunda düzenlendi.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın sahne aldığı konserde, birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Katılımcılar zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konseri Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ve halk takip etti.