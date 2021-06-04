  • BIST
    1432.84
  • Dolar
    8,6883
  • Euro
    10,5296
  • Altın
    522,6440
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yenişehir-1 arama kuyusundan oluk oluk petrol aktı
Heyecanlandıran paylaşım
Gökhan haklı bulundu
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'
AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü
Müzik dünyasının acı kaybı
Erkal'ın hayatı beyazperdede
O sahneler kolay çekilmiyor!
Berin Menderes'i film yapın
Türkiye'de ilk dünyada eşi benzeri yok! Atak'tan kritik hamle
''Petrol yok'' denilip beton dökülen kuyudan petrol fışkırıyor
Gözyaşlarıyla itiraf etti: Suçumu kabul ediyorum
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listeye bir çizik daha
Demir Kubbe hamlesi! Biden kararını verdi
150 yıllık rüya gerçek oluyor
"Adaları geri alma zamanı geldi"
23 yıldır bekleniyordu: Türkiye ile Cezayir arasında kritik anlaşma
6 saatten az uyumak kilo aldırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 04 Haziran
ÇOCUKLARI VİRÜSTEN KORUYAN TÜYOLAR
Diyabetlilerin kalp krizi riski yüksek
KORONA SICAKTA ETKİSİZ HALE GELMİYOR
MEB'den karne açıklaması
Türk SİHA'ları dünyanın takdirini topluyor
04 Haziran 2021 Cuma 11:19:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 11:19:00

Taksim Camii ne söylüyor

ABONE OL

Kendini Promete (mitolojiye göre uygarlığın öncüsü) sanan Avrupalı, halihazırda kendini insanlığın 'kalpgâhı' sayıyor.

Diğer tüm medeniyetler birer tali yol!..

Demokrasi, insan hakları, inanç özgürlüğü gibi kavramların ihracatçısı konumunda olan Avrupa, bu kulak okşayan masalları aslında kendisinden olmayana, hiç de layık görmüşe benzemiyor.

Şayet öyle olsaydı, Parisli'nin canı yandığında üzüldüğü kadar, Ruandalı'nın, Filistinli'nin canı yandığında da üzülürdü.

Kendisini, İlk Çağ Batı uygarlığının temsilcisi/mirasçısı olarak gören Yunan idaresi, 'uygar' olma vasfını giderek geliştireceği yerde, göçmenleri Ege denizinde ölüme terk ederek iddiasını boşa çıkarıyor.

Avrupa'nın, ABD'nin 'öteki'ne tahammülsüzlüğü, gün oluyor cami saldırısına dönüşüyor, gün oluyor en üst perdeden ırkçılığa...

Koyun postuna bürünen kurt misali kavramlarla, kelimelerle, hayat tarzıyla, ekonomik siyasi ve askeri manevralarla kendinden olmayanları hizaya getirmeye çalışan Batı karşısında 'Anadolu kalesi' ise dün olduğu gibi bugün de bir panzehir görevi üstleniyor.

İbadete açılan Taksim Camii ve çevresine bir bakalım...

Cami, kilise ve sinagog aynı meydanda, İstanbul'un kalbinde buluşmuş.

Bu sadece bugün değil, dün de böyleydi.

Osmanlı, tarih boyunca 'milletler topluluğu' olarak, bir arada ve adalet üzere yaşadı.

Dünden tevarüs 'Anadolu panzehiri' Batı'nın hoşuna gitmiyor.

Türkiye'nin küresel haksızlıklar karşısındaki 'adil' duruşundan, 'Dünya beşten büyüktür' söyleminden rahatsız olan Batı, elbette bir önlem olarak 'kaleyi içten fethetmek' için tarih boyunca çok sayıda 'oyun ve tuzak' kurguladı.

Bu oyunlarını ekonomik saldırılarla ve en 'şen'i darbelerle sahneledi...

Yetmedi, kendileri gibi düşünen gönüllü mankurtlara yatırım yaparak 'fitne tohumlarını' içeride yeşertme gayreti güttü.

Öyle ki 'gericilik, laiklik düşmanlığı' gibi yaftalarla Taksim Camii'ni bugüne kadar engelleyenler bu 'ezberci mankurtlardan'dan başkası değildi.

Batı, kendi iddiasından vuruldu; son birkaç yüzyıldır bayraklaştırdığı özgür düşünce, demokrasi, aydınlanma, insan hak ve hürriyetleri, din ve vicdan özgürlüğü dersinden her seferinde sınıfta kaldı.

Öyle olmasa Avrupa'da her yıl onlarca cami kundaklanmaz, Müslümanlar fişlenmez, kutsalına el uzatılmazdı.

Öyle olmasa Almanya, İngiltere, ABD ve benzeri 'kocabaşlar', Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından alınan, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları ile Filistin ve İsrail toprakları içindeki 'sistematik' insan hakları ihlallerine ilişkin uluslararası soruşturma başlatma kararını üzüntüyle karşılamazlardı.

Öyle olmasa, Taksim'de cami ile opera binasını, kilise ile havrayı aynı meydanda yan yana getiren modern Türkiye gıptayla bakar, AB'nin parçası olarak görmekte ayak diretmezlerdi.

Sadece onlar mı; Batı havarisi Türk aydını da ülkesiyle gurur duyardı.

KURT GÖLGESİ

Hamdi Akyol yayıncılık dünyasında bir uzun yok koşucusu; hem yayıncı, hem editör olarak kitaplar arasında geçen bir ömür...

50. yaşına kendi imzasını taşıyan bir kitapla giren Akyol, bugün 'yazar Hamdi Akyol' olarak karşımızda; ilk romanı Kurt Gölgesi (Kapı Yayınları'ndan) çıktı.

Roman özetle bir casusluk hikayesi üzerine kurulu...

Bulgaristan'da 1968'de başlayan olaylar silsilesi, silahlı çarpışmalar, cinayetler, soruşturmalar...

Ancak, roman sıradan bir casusluk hikayesi değil; her şeyden önce gerçek bir hayat hikayesinden esinlenilerek kaleme alınmış.

Yazar Akyol, olayların merkezindeki kahramanı ve çevresindekileri bizzat tanıma fırsatı bulmuş.

Dolayısıyla roman, bir dönemin tanıklığı niteliğinde...

Kurt Gölgesi'ndeki olayların aktörleri, yakın tarihin derinliklerine uzanan bir bağ ile birbirine bağlı.

Okur, sadece bir casusluk hikayesine değil, romandaki karakterlerin bulundukları noktaya nasıl geldiklerini anlatan geçmiş hikâyelerine de şahit oluyor.

93 Harbi, Balkan Savaşı, Bulgaristan'ın özerklik ve bağımsızlığı, taht kavgaları, Yıldız suikasti, Birinci ve İkinci Dünya savaşları, Osmanlı'nın yıkılışı ve yeni Türk devletinin Cumhuriyet olarak kuruluşuna dek uzanan bağlar söz konusu.

Üç kitaplık bir serinin birincisi olan Kurt Gölgesi, bu haliyle sadece bir polisiye/casusluk değil, aynı zamanda bir tarih, hatta yakın tarih romanı olarak da okur ilgisini hak ediyor.

BEDİR ACAR

Etiketler : taksim camii hamdi akyol kurt gölgesi bedir acar
Nikâh masasına oturmaktan korkmuyor

Nikâh masasına oturmaktan korkmuyor
Bir yanda dava bir yanda aşk

Bir yanda dava bir yanda aşk
Babamın yanına albümle çıkacağım

Babamın yanına albümle çıkacağım
Pandemide reklam kazancı

Pandemide reklam kazancı
Haline şükür etti

Haline şükür etti
Bodrum'da ilk görüntü

Bodrum'da ilk görüntü
Erkek var adam yok

Erkek var adam yok
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda
Babasının izinde

Babasının izinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER