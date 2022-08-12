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"Suyun Kağıt ile Buluşması" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı
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12 Ağustos 2022 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 11:23:00

"Suyun Kağıt ile Buluşması" sergisi Hünkar Kasrı'nda açıldı

Kaynak: AA

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Nurhan Ulusaraç tarafından katı' ve ebru sanatları kullanılarak hazırlanan 92 eserin yer aldığı sergi, 4 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Katı' ebru sanatçısı Nurhan Ulusaraç'ın eserlerinin sergilendiği "Suyun Kağıt ile Buluşması" sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'ndaki serginin açılışına, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO Yönetim Kurulu üyeleri, sanatçı Hülya Gudu ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan İsrafil Kuralay, tarihi bir mekan olan Hünkar Kasrı'nda farklı sanat dallarında çok sayıda sergi açtıklarını belirterek, "Bugün de çok anlamlı bir sergiyle beraberiz. 'Suyun Kağıt ile Buluşması' çok güzel bir isim." dedi.

Sanatın insanlara yeni bir ufuk, yeni bir tarz ve yeni bir estetik sunduğuna işaret eden Kuralay, şunları kaydetti:

"Çok kıymetli sanatçılarımızın çok güzel ve anlamlı işleri var. Biz burada her sergi açtığımızda çok heyecanlanıyoruz. Ama toplumumuzun çok azının dikkati bu sanatlar üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle iş dünyasının bu sanatlara daha çok ilgi göstermelerini çok arzu ediyoruz. Yoğunluk içerisinde böyle bir pencere açıp sanata birazcık vakit ayırdığımız zaman sanıyorum hayatımız daha anlamlı, daha güzel, daha kıymetli hale gelecek. Ayrıca gelecek nesillere de bunu aktarmamız gerekiyor."

"Kendi yaptığım ebruları keserek birleştiriyorum"

Sanatçı Nurhan Ulusaraç ise ebru, katı' ve tezhip sanatlarını birleştirince ortaya güzel şeylerin çıktığını belirterek, "Ebruda bildiğimiz klasik ebru yapıyorum. Ben klasik, gelenekselciyim. Şimdiki yeni nesil ebruculardan değilim. Katı'da da zaten kendi yaptığım ebruları keserek birleştiriyorum. Küçük küçük bazısını yirmi üç kat bazısını elli kat keserek birleştiriyoruz ve eserler bu şekilde ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Ulusaraç, bir eserin hazırlanmasının en az 3 ay sürdüğünü, çizimleri, renklerin belirlenmesi, renklendirmesi gibi aşamalar ve uzun uğraşlar sonucu eserlerin hazırlandığını anlattı.

Ebru ile ilgilenmek isteyen genç sanatçı adaylarında tavsiyelerde bulunan sanatçı, Fuat Başar ile bir hatırasını şu sözlerle aktardı:

"Sabırlı olmaları lazım. Sabırsız, 'ben bugün hemen teknenin başına oturduğumda fırçayı alayım elime ebru yapayım' demek yok. Fuat hoca beni üç ay yanında oturttu ve tek kelime bir şey söylemedi, 'yalnız beni seyret, konuşmayacağım' dedi. Üç ay sonra elime fırçayı verdi."

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserlere ilişkin bilgi aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergi, 4 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı hakkında

İstanbul'da 1957'de dünyaya gelen Nurhan Ulusaraç, sanatla Selçuk Kız Meslek Lisesinde eğitim görürken El Sanatları ve Çiçek Bölümünde tanıştı.

Bir bankada 22 yıl çalışarak emekli olan Ulusaraç, Caferağa Sanat Medresesinde soğuk seramik, Fuat Başar'la ebru çalışmaları yaptı, Süheyl Ünver Nakkaşhanesinde Jale Yavuz'dan tezhip dersleri aldı.

Katı' çalışmalarına 2005'te başlayan sanatçı, 2007'de TBMM Milli Saraylar Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezini bitirerek katı' sanatından icazet aldı ve her iki sanat dalında da çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusaraç'ın çalışmaları, 2002'den bu yana Türkiye'de ve yurt dışında 20'den fazla sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Etiketler : Nurhan Ulusaraç İstanbul Ticaret Odası EBRU SANATI
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