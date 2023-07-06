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06 Temmuz 2023 Perşembe 10:43:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 10:43:00

"Süper Aile De Luca Müzikali" 15 Temmuz'da AKM'de izleyiciyle buluşacak

Kaynak: AA

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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), sezonu "Süper Aile De Luca Müzikali" ile kapatıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Ankara'da gördüğü büyük ilgiden sonra ilk kez İstanbul'da AKM'de sahnelenecek yapım, 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

Kendini keşfetme yolculuğunda karşılaşılan tüm engellerin, sevgi ve umutla aşabileceğini eğlenceli şekilde anlatan "Süper Aile De Luca" müzikali, kahramanları, fantastik hikayesi, dans performansları ve müzikleriyle çocukları ve ailelerini unutamayacakları bir serüvene çıkarıyor.

Aile değerlerini gösteren ve birlikte geçirilen zamanın önemini vurgulayan müzikal, şaşırtıcı dönüşümler içeren hikayesiyle seyirciyi fantastik bir dünyaya taşıyor.

Etiketler : AKM Atatürk Kültür Merkezi Ankara
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