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23 Temmuz 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2023 Pazar 10:30:00

Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binası Ayasofya Müzesi oldu

Kaynak: AA

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İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani (Tapu Kadastro Müdürlüğü) binası, Ayasofya'nın kuruluşundan itibaren tarihinin anlatıldığı müzeye dönüştürül

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ayasofya'nın camiye çevrilmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda, Sultanahmet Meydanı'ndaki eski Defter-i Hakani binasında çalışma başlatıldı.

Üç yıldır devam eden çalışmalar sonucu, Ayasofya'nın depolarındaki eserler ve Ayasofya'nın tarihinin anlatıldığı bölüm ziyarete açıldı.

Ayasofya Müzesinde, ilk inşa tarihinden bugüne Ayasofya'nın tarihi ve geçirdiği değişimler, Ayasofya koleksiyonlarındaki obje ve dijital içeriklerle anlatılıyor.

Etiketler : sultanahmet meydanı ayasofya müzesi istanbul
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