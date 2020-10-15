Son Şaka'dan, şaka gibi gala

Alem FM’in ünlü radyocusu Serdar Gökalp’in boşrolünde olduğu Son Şaka filminin fragman galası yapılacak. Türkiye’de ilk kez bir filmin fragman galası canlı olarak yayınlanacak.

Kasım ayında vizyona girecek “Son Şaka” filmi; Türkiye’de ilk defa, fragmanının ilk yayını için gala yapıyor. Youtube üzerinden online olarak yapılacak gala öncesinde, canlı yayına katılan herkes; oyuncularla yapılan söyleşileri ve özel videoları da izleme şansı yakalayacak.

Pandemi ardından sinemaların yeniden toparlanmaya başlamasından sonra vizyona girecek ilk büyük Türk filmi olma iddiasını taşıyan Son Şaka’nın oyuncuları, fragman galası için röportaj vermek üzere bir sinema salonunda buluştular.

Sinema salonlarının herkes için son derece güvenli bir eğlence olduğunun altını çizmek için sinema salonunda buluşmayı tercih ettiklerini belirten filmin oyuncuları; Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Osman Doğan ve Kemal Başar; filmin fragmanını sinema salonunda hep beraber izlediler.

Filmin başrol oyuncularından Alem FM yayıncısı Serdar Gökalp, “Büyük hikâyeler, büyük perdede izlenmeli; sinema alternatifi olmayan bir aktivite. Herkesi, son derece güvenli bir atmosfer sunan sinema salonlarına bekliyoruz, sinemalarda şu anda her türden film var. Kasım ayında da ‘Son Şaka’ ile biz de seyircimizle sinemada buluşmak istiyoruz” dedi.

Filmde Ayşen karakterine hayat veren Ege Kökenli ise sinemanın bir oyuncu için bambaşka bir deneyim olduğunu, böylesine sürprizli bir senaryo ile yeniden sinema seyircisinin karşısına çıkacak olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu, seyircileri sinemalara davet ettiğini söyledi.

Türkiye’de ilk defa, 15 Ekim Saat 22:00’de Two Yapım’ın Youtube kanalında yapılacak olan online fragman galasında, tüm davetliler Saat tam 22:00’da fragmanı filmin oyuncularıyla beraber online olarak izleme ve anlık yorum yapma fırsatı bulacaklar. Herkesin online olarak katılım sağlayabileceği fragman galası için Two Productions Youtube kanalını ziyaret etmek yeterli.

Son Şaka, şakalarıyla ünlü radyocu Serdar Gökalp'in bir şaka ile evlilik teklif ettiği kız arkadaşı Ayşen (Ege Kökenli) ve yakın arkadaşları Yusuf (Gökay Müftüoğlu) ile çıktıkları yolculuğun Serdar için içinden çıkılmaz bir maceraya dönüşmesinin öyküsünü anlatıyor.

15 Ekim Saat 22:00’de galayı canlı olarak takip etmek için Two Yapım Youtube kanal adresi: https://www.youtube.com/TwoProductions

Son Şaka

Yapım: Two Yapım

Yönetmen: M. Erkam Bülbül

Senaryo: Fatih Mutlu

Oyuncular: Serdar Gökalp, Ege Kökenli, Gökay Müftüoğlu, Perihan Ünlücan, Özer Arslan, Osman Doğan ve Kemal Başar, Bülent Alkış, Hikmet Körmükçü

Tür: Komedi – Macera

Süre: 95 dk