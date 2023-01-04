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04 Ocak 2023 Çarşamba 12:16:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 12:16:00

Sneakerslife gençlere festivalle teşekkür edecek

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Üç kuşaktır spor ayakkabı sektöründe yer alan Aslan Ailesi'nin yeni kuşak temsilcisi Murat Aslan, kurucusu olduğu sneakerslife çatısı altında bir festival düzenlemeye hazırlandıklarını açıkladı: “10 yılda bizi sektörün öncüleri arasına sokan geçlere bir sneakers festivali düzenleyerek teşekkür etmeyi planlıyoruz.”

Ayakkabıcılıkta kökleri üç kuşak öncesine dayanan Aslan Ailesi'nin genç temsilcisi Murat Aslan'dan festival sürprizi. Kurucusu olduğu sneakerslife.tr platformu ile gençlere spor ayakkabılara uygun fiyatlarla ulaşma fırsatını sunan başarılı girişimci, "Pandemi sonrası gençlik festivallerine olan ilgi bir hayli fazla. Biz de bir sneakers festivali düzenleyerek gençlerin hem sosyalleşip keyifli vakit geçirmelerini hem de yeni spor ayakkabı modellerini inceleyip deneyimlemelerini sağlamayı planlıyoruz" diyerek gençleri heyecanlandırdı.

TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Müzik, sneakers tarihi ve sokak kültürünü tanıtan etkinliklerin bir arada olacağı büyük bir festival hayali kurduklarını belirten Murat Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "sneakerslife.tr'yi kurduğumuzda gelecek hayallerimiz arasında bir festival düzenlemek vardı. Bugün geldiğimiz noktada bu hayale çok yakınız. Geniş katılımlı, sürekliliği olan bir festival için ciddi hazırlık yapıyoruz. Hem bizim ekibimiz hem de bu alanda önemli tecrübeye sahip bir ajansla toplantılarımız devam ediyor."

FESTİVAL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRECEK

Platformu kurma amaçlarından birinin de sneakers ve sokak kültürünü koruyup yayılmasına katkı sunmak olduğunu vurgulayan Murat Aslan, "Festival bu misyonun önemli bir parçası olacak" dedi ve ekledi: "Sektörde böylesi bir organizasyonun öncüleri arasında olmak bizim için aynı zamanda gençlere bir teşekkür. sneakerslife.tr olarak 10 yılda büyük mesafe kat ettik ve bunu da bize güvenip inanan gençlerimizle başardık. Bu festival aramızdaki bağı daha da güçlendirecek. Genç arkadaşlarımızla bir araya gelecek olmanın heyecanını şimdiden yaşıyoruz."

Etiketler : sneakerslife murat aslan festival sneakers
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