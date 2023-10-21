Şırnak'ta terörden arındırılan köyde yeniden inşa edilen kilise ibadete açıldı

Cevizağacı köyü, 1990'lı yıllarda terör nedeniyle terk edildikten sonra 2001 yılında başlatılan "Köye Dönüş Projesi" ile yeniden yaşamla buluştu. Köylerini geçmişte terk etmek zorunda kalan ailelerden 8'i, devlet desteğiyle topraklarına döndü.

Huzura kavuşan köylerinde yaşamlarını sürdüren Keldaniler, geçmişte ibadet ettikleri ancak zamanla tahrip olan Mor Yuhanna Kilisesi'ni yeniden yapmak istedi. Onların bu isteklerini Avrupa'da yaşamını sürdüren hemşehrileri Çelebi Yaramış gerçekleştirdi.

Yaramış, kilisenin inşası için gereken maddi desteği sundu. Alınan izin doğrultusunda 4 yılda inşası tamamlanan kilisenin açılışı yapıldı.

Açılışa katılan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yıllar önce göç eden Keldani vatandaşların köylerine tekrar döndüklerini anlattı.

Keldanilerin huzurun tesis edilmesiyle köylerinde eskisi gibi yaşamaya başladıklarını dile getiren Aşan, şöyle konuştu:

"Bizim de arzumuz, giden insanlarımızın tekrar dönüp kendi memleketlerine yatırım yapmaları, tekrar bağlarını kurmalarıdır. Ülkemizin en güzel özelliği, dini, kültürü, dili, ırkı neyse bir arada yaşayabiliyoruz. Siirt, Mardin, İstanbul ve Beytüşşebap'ta bunların güzel örnekleri yaşanıyor. Böyle güzelliklerin her yerde yaşanmasını istiyoruz."

Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesi'ne Episkopos olarak atanan Sabri Anar da "Kilise tekrar inşa edildiği için hükümetimize ve emniyetimize çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu kilise inşa edildi ve ibadete açıldı." dedi.

Beytüşşebap Eğitim, Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Zekeriya Dursun, kilisenin ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, dünyanın her yerinden herkesi köylerine beklediklerini kaydetti.

Köyde yaşayan Hülya Yaramış ise 1990'lı yıllarda terör nedeniyle evlerini terk ederek Fransa'ya yerleştiklerini, güvenlik güçlerince tesis edilen huzurun ardından tekrar köye döndüklerini söyledi.

Memleketlerine dönmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayan Yaramış, "Huzurun gelmesiyle hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar bir arada oturacaklar." diye konuştu.

Mardin'in Midyat ilçesinden gelen papaz İshak Ergün de yeniden inşa edilen kilisede ayinler ve duaların yapılacağını dile getirerek, "Dünyanın barışı ve selameti, insanların kardeşçe yaşaması için burada hep dualar okunacak. Allah güvenlik güçlerimizden razı olsun, bize çok kolaylıklar sağladılar. Bugün onlar sayesinde rahatça gelebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu kilisenin açılışında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.