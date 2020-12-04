  • BIST
    1328.83
  • Dolar
    7,8228
  • Euro
    9,4308
  • Altın
    459,3260
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca 4 ildeki korkutan tabloyu paylaştı
TSK'ya din subayı kadrosu
Uzmanlar uyardı: Artık riskin yaşı yok!
Fransa'dan skandal Dağlık Karabağ kararı
Kimse üyeliğimizi sorgulayamaz!
Bugün burçları neler bekliyor? 4 Aralık 2020 Cuma günlük burç yorumları
İş bulamadı patron oldu
Uğur böceği istilası
Kadınlar için ‘Elim Sende'
Zeynep Bastık'ın hayali iki çocuk annesi olmak
2 bin 500 metrede romantizm
Tuba Aydın'dan rolü için sokakta prova
Deniz Seki paylaştı Demet Akalın affetti
Bilal Sonses: Hedefime ulaştım
TSM'ye Cem Adrian yorumu...
Yasak öncesi sevgilisi Ali Yörenç'e koştu
Göktaşı değil roketmiş
ABD'de Kovid-19 günlük vaka sayısı ve can kaybı en yüksek seviyelere çıktı
Kanaryalara Türk sanat musikisi
Eymen'e umut olun
Ekmek kavgası
Sinemaya 15 milyonluk can suyu
Sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor
Ankara'da sanayi bölgelerinin mesai saatlerine düzenleme
04 Aralık 2020 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:04 Aralık 2020 Cuma 07:11:00

Sinemaya 15 milyonluk can suyu

ABONE OL

Kovid-19 salgını, hemen her ülkede sinema sektörünü durdurdu.

Dünyanın her yerinde değilse bile çoğu ülkede sinemalar kapalı.

Televizyonun icadını bir yana bırakacak olursak, sektör daha önce hiç bu denli yara almamıştı.

Düşünsenize...

2. Dünya Savaşı'nda Avrupa bombalanırken bile sinemalar açıktı ve Londra’da, Berlin’de bombalar düşerken insanlar sinemaya gidiyordu.

Gerçi sinema profesyonelleri uzun vadede sektörün geleceği için kötümser değiller.

Sektörde var olan trendlerin (dijital platformlar vs.) hızlanacağı kanaatindeler.

TRT World Forum 2020'de "Film Endüstrisinin Geleceği" başlıklı oturumu izlerken bunları not ettim.

Derken ajanslara düşen bir haber...

‘’Sinema salonları 15 milyonluk destekle nefes alacak.’’

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs nedeniyle ayakta durmakta zorlanan sinema salonlarına vereceği 15 milyonluk destek paketini, sektör memnuniyetle karşıladı.

Zira Kovid-19 yüzünden sinema salonları aylardır kapalı sayılır; 31 Aralık’a kadar da tamamen kepenkler inmiş durumda.

Dolayısıyla tam zamanında gelen ve küçük işetmecilere aktarılacak bu destek, neresinden bakılsa, zor durumdaki sektör için can suyu olacak.

DEDİLER Kİ… DEDİLER Kİ… DEDİLER Kİ…

DEVLET FONU YÜZDE YÜZ

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: Türkiye'de devlete bağlı 6 opera ve bale müdürlüğümüz var. Bunlar yüzde 100 oranında devletten fon alıyorlar. Bu nedenle sanatçılarımız ya da kumpanyalarımız pandemi sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar, maaşlarını almaya devam ediyorlar. Avrupa'da birçok opera grubunda sanatçılar performanslarını durdurdu, maaş kesintileriyle karşılaştılar ama biz Türkiye'de bu sorunu yaşamadık.

SEKSENLER LÜMPENLİK DOLUYDU

Şarkıcı-Besteci Kıraç: İyi kazandım evet, hepsini de sanata yatırdım.

İstanbul'u Yahya Kemal'den, Ümit Yaşar Oğuzcan'dan dinlemek lazım.

Ülkemiz bir şiir cennetidir, Türkçemiz bir şiir dilidir.

Seksenler neydi mesela? Türkiye'de darbe olmuş, darbenin sonucunda bütün düşünsel, estetik faaliyetlerin tamamı ortadan kalkmış vaziyette. Ortalık tam bir başıboşluk ve lümpenlik doluydu.

Türkiye’nin bütün değerleriyle oynandı.

YUNUS EMRE’Yİ TAVSİYE EDİYORUM

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan, devlet televizyonu PTV'de Urduca dublajlı yayınlanmaya başlayan "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Han, ‘’Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum" dedi.

BEDİR ACAR

Etiketler : Kovid-19 salgını sinema Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Murat Karahan şarkıcı Kıraç Pakistan Başbakanı İmran Han sanat Bedir Acar
Yardım için parfümlü çorap tasarladı

Yardım için parfümlü çorap tasarladı
Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'

Ünlü şarkıcı Simge'den tartışma yaratacak açıklamalar! 'Artık kaliteli müzik yapılmıyor'
Nurgül Yeşilçay'dan ilginç itiraf!

Nurgül Yeşilçay'dan ilginç itiraf!
Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!

Mustafa Ceceli ile Selin İmer'in köpekleri Comos ve Oreo Instagram'da!
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit set arasında köpeklere koştu
"Birbirimizi çok seviyoruz"

"Birbirimizi çok seviyoruz"
Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım

Sermiyan Midyat: Mahkeme bitsin diye adak adadım
Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı

Otizmli çocuklar için anlamlı çağrı
Esra Eron gecekondudan saray yaptı

Esra Eron gecekondudan saray yaptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER