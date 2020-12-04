Sinemaya 15 milyonluk can suyu

Dünyanın her yerinde değilse bile çoğu ülkede sinemalar kapalı.

Televizyonun icadını bir yana bırakacak olursak, sektör daha önce hiç bu denli yara almamıştı.

Düşünsenize...

2. Dünya Savaşı'nda Avrupa bombalanırken bile sinemalar açıktı ve Londra’da, Berlin’de bombalar düşerken insanlar sinemaya gidiyordu.

Gerçi sinema profesyonelleri uzun vadede sektörün geleceği için kötümser değiller.

Sektörde var olan trendlerin (dijital platformlar vs.) hızlanacağı kanaatindeler.

TRT World Forum 2020'de "Film Endüstrisinin Geleceği" başlıklı oturumu izlerken bunları not ettim.

Derken ajanslara düşen bir haber...

‘’Sinema salonları 15 milyonluk destekle nefes alacak.’’

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs nedeniyle ayakta durmakta zorlanan sinema salonlarına vereceği 15 milyonluk destek paketini, sektör memnuniyetle karşıladı.

Zira Kovid-19 yüzünden sinema salonları aylardır kapalı sayılır; 31 Aralık’a kadar da tamamen kepenkler inmiş durumda.

Dolayısıyla tam zamanında gelen ve küçük işetmecilere aktarılacak bu destek, neresinden bakılsa, zor durumdaki sektör için can suyu olacak.

DEDİLER Kİ… DEDİLER Kİ… DEDİLER Kİ…



DEVLET FONU YÜZDE YÜZ



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan: Türkiye'de devlete bağlı 6 opera ve bale müdürlüğümüz var. Bunlar yüzde 100 oranında devletten fon alıyorlar. Bu nedenle sanatçılarımız ya da kumpanyalarımız pandemi sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar, maaşlarını almaya devam ediyorlar. Avrupa'da birçok opera grubunda sanatçılar performanslarını durdurdu, maaş kesintileriyle karşılaştılar ama biz Türkiye'de bu sorunu yaşamadık.

SEKSENLER LÜMPENLİK DOLUYDU



Şarkıcı-Besteci Kıraç: İyi kazandım evet, hepsini de sanata yatırdım.

İstanbul'u Yahya Kemal'den, Ümit Yaşar Oğuzcan'dan dinlemek lazım.

Ülkemiz bir şiir cennetidir, Türkçemiz bir şiir dilidir.

Seksenler neydi mesela? Türkiye'de darbe olmuş, darbenin sonucunda bütün düşünsel, estetik faaliyetlerin tamamı ortadan kalkmış vaziyette. Ortalık tam bir başıboşluk ve lümpenlik doluydu.

Türkiye’nin bütün değerleriyle oynandı.

YUNUS EMRE’Yİ TAVSİYE EDİYORUM



Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan, devlet televizyonu PTV'de Urduca dublajlı yayınlanmaya başlayan "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" dizisi ile ilgili paylaşımda bulundu.

Han, ‘’Yunus Emre dizisini tasavvufla ilgilenenlere güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum" dedi.

BEDİR ACAR