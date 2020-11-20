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20 Kasım 2020 Cuma 16:37:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 16:37:00

‘Sihirli Flüt' Festivali

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Şefika Kutluer, Türkiye'nin uluslararası şöhrete sahip sanatçılarından biri. "Sihirli Flüt" olarak tanınıyor.

Sanatçının adını taşıyan bir de festival var; Şefika Kutluer Festivali...

11 yaşına basan etkinlik 18 Kasım’da başladı; 27 Aralık’a kadar da çeşitli konserlerle devam edecek.

Ankara, Kapadokya, Aydın ve Tarsus'ta gerçekleştirilecek festivale, Portekiz, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'den sanatçılar katılacak ve Şefika Kutluer'in yeni çıkacak solo CD'sinin dünya prömiyeri yapılacak.

Festivalle ilgili ve konser tarihleri ilgili bilgiler 11.Şefika Kutluer Festivali'nin resmi internet sitesinden takip edilebilir.

EMİN IŞIK ANILIYOR

Yüzden fazla ilmî makale ve ansiklopedi maddesi yazan ilahiyatçı ve akademisyen Prof. Dr. Emin Işık, geçen yıl, 83 yaşında aramızdan ayrılmıştı.

‘Hocaların hocası’ olarak da anılan Emin Işık için İstanbul’da bir anma programı düzenlenecek.

21 Kasım Cumartesi günü Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde (Kızlarağası Medresesi/Sultanahmet) düzenlenecek olan programa Ömer Tuğrul İnançer, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Prof. Dr. Hüsrev Subaşı ve Metin Eriş konuşacı olarak katılacak.

Programı Mahmut Bıyıklı yönetecek.

BİR KUYU ÜÇ YUSUF PENDİK’TE

Geçen sezonlarda Sıradışı Martı ve Yanık Devrem adlı oyunlarıyla perde açan Yakaza Tiyatrosu, ‘Bir Kuyu Üç Yusuf’ adlı oyunla İstanbul Pendik’te sanatseverlerin karşısına çıkacak.

21 Kasım Cumartesi günü (yarın) Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde perde açacak oyunda, aynı kuyuya düşen birbirinden farklı üç Yusuf karakterinin birleşen yolları hikaye ediliyor.

Oyunda inanç, insanlık, para, aile ve akrabalık gibi kavramlar ele alınıyor.

Hale Canat Cürgül’ün yazdığı oyunda yönetmen Birol Cürgül, Erol Karaduman ve Fatih Mehmet Koç rol alıyor.

Şimdiden iyi seyirler.

YEŞİLAY’DAN KARİKATÜR YARIŞMASI

Bağımlılığın etkilerini yaratıcı bir dille gündeme getiren Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın 5’incisine başvurular başladı. Yarışmaya katılan eserlerden bu sene, “Yeni Nesil ve Yeni Nesil Bağımlılıklar” ana teması altında bu bağımlılıkların sebepleri, bulaşma yolları, neden olduğu sonuçlar, sorumluluklar ile pandeminin etkileri ve dijital oyunlar başlıklarında; online bahis ve online kumar bağımlılıklarına odaklanmaları bekleniyor.

Yarışmanın sonucunda birinciye 12 bin 500 TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL ödül verilecek.

Ayrıca başka özel ödüller de var.

Yeşilay, 5. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 44 bin TL ödül dağıtacak.

Dünyadan ve Türkiye’den profesyonel ve amatör tüm karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2021 tarihine kadar cartooncontest.yesilay.org.tr/tr adresinden yapılabilir.

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