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06 Ekim 2023 Cuma 14:42:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 14:42:00

"Sevince" adlı filmin çekimleri sona erdi

Kaynak: AA

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Otizmli bir gencin hikayesini konu alan "Sevince" filminin çekimleri İstanbul'da tamamlandı.

Yapımcılığını Bülent Çatar'ın, yönetmenliğini ise Barış Başar'ın üstlendiği filmde rol alan Altan Erkekli, Hayat Van Eck ve Bahar Şahin, filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Usta oyuncu Erkekli, filmde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Filmin, özel hayatı olan bireylerimize dokunan bir hikayesi var. Sevgiyle bazı şeylerin nasıl düzelebileceğini gösteren, sevgiyle hayatın içerisinde bir yumak haline gelip, güzelliklerin, aşkların doğacağının öne çıktığı bir film." dedi.

İnsanın sevince her şeyi yapabileceğini vurgulayan Erkekli, "Sevince çiçeği büyütebiliriz, bir ülkeyi güzelleştirebiliriz, dünyayı tertemiz tutabiliriz, doğaya sahip çıkabiliriz. İşte bu kelimenin içerisindeki hikayeden yola çıkarak iki güzel yüreğin birleşeceği bir öyküyü anlattık. Seyirciler hayatın içerisindeki bu farklılıkları görüp, bütün güzellikleriyle varlıklarıyla hep birlikte yaşanması gereken bir gezegen olduğunu anlayacak." diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu'nu canlandırdığı filmdeki performansıyla adından söz ettiren genç oyuncu Hayat Van Eck de kendisi için zorlayıcı bir deneyim olduğunu aktararak, "Otizmli bir insanın motivasyonunu, sevgisini ve yaşamla mücadelesini anlamak zor bir süreçti. Çünkü duygu durumu ve dünyayı algılayış biçimi benim alışık olduğum düzenden çok başka. Ama iyi hazırlandım. Bu özel bireyi ve toplumda yaşadıkları zorlukları ifade etmem gerekiyordu. Tüm bu zorluklarla birlikte tabii sevgi de olduğu için kolayca aşıldı her şey." ifadelerini kullandı.

Eck, Altan Erkekli gibi usta bir isimle çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Birlikte çok sahnemiz yoktu ama oyunculuk açısından da yaşam açısından da çok şey öğrendim." dedi.

Oyuncu Bahar Şahin ise çekimlerin son gününe geldiklerini ve güzel bir iş yaptıklarını hissettiğini söyleyerek, "Deli dolu, okumayı ve yaşamayı seven, biraz dik başlı bir kızı canlandırıyorum. Hayatımın dönüm noktası Cem karakteriyle tanışmamla başlıyor. Sevince nelerin üstesinden gelebileceğimizi görüyor ve öğreniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Senaryosunu Barış Başar ve Ünal Yeter' in kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Sevinç Erbulak ve Burcu Altın Deprem de yer aldı.

Otizmli bir piyano öğrencisiyle dansçı bir kızın aşk hikayesinin anlatıldığı filmin çekimleri İstanbul'un farklı ilçelerinde yapıldı.

Etiketler : spot film otizm hikayesi sevince
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