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19 Haziran 2019 11:38 | Çarşamba

Senforock 50 bin izleyiciyle rekora gidecek

Yerli ve yabancı rock parçaların senfonik yorumunu yapan Senforock Orkestrası, Eskişehir'de vereceği açık hava konseriyle 50 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor.

Yerli ve yabancı rock parçaların senfonik yorumunu yapan Senforock Orkestrası, Eskişehir'de cumartesi akşamı vereceği açık hava konseriyle 50 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor.

Orkestranın şefi Musa Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senforock'ın bir senfoni orkestrası eşliğinde, rock müziği parçalarını yeni bir anlayışla işleyen çok büyük bir topluluk olduğunu söyledi.

Senforock tarzında, devamlı senfonik rock müziği yapan bir topluluk bulunmadığını, genellikle rock topluluklarının bir proje kapsamında orkestralarla bir araya geldiğini belirten Göçmen, "Dünyadaki tek örnek olarak yurt dışından çok güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

Göçmen, böyle bir topluluğun Türkiye'den çıkmasının gururunu yaşadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika, Brezilya, Arjantin, Yunanistan, Romanya, Bosna Hersek, Polonya, Fransa, Mısır, Almanya ve Hollanda'nın aralarında bulunduğu birçok ülkede konser verdik. Prag'daki senfonik rock konserimiz Masters of Rock'a 60 bin kişi gelmişti. 60 bin kişinin karşınızda durması bile korkunç ama 60 bin kişiyle müzik yapmak da çok büyük bir keyif."

"Türkiye'de bir ilk"

Gerek yurt dışında gerek yurt içinde verdikleri konserlerle binlerce kişiye ulaştıklarını belirten Göçmen, "Eskişehir'de de 22 Haziran'da rekor seviyeye çıkacak seyirci potansiyeli barındıran bir açık hava konseri vereceğiz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve benim orkestram birleşecek, 70-80 kişilik bir orkestra dünya ve Türk rock müziğinin senfonik yorumlarını sunacak. İnanılmaz görkemli ve heyecanlı bir konser olacak. Senforock ulaştığı seyirci açısından da Türkiye'de bir ilke imza atacak." dedi.

Göçmen, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da başlayacak konsere 50 bin izleyicinin katılmasının öngörüldüğünü ve ses sistemi başta olmak üzere tüm hazırlıkların buna göre yapıldığını söyledi.

Metallica, Iron Maiden, Deep Perpule'dan Cem Karaca, Barış Manço, 3 Hürel, Fikret Kızılok parçalarına kadar geniş bir repertuvarı izleyiciyle buluşturacaklarını anlatan Göçmen, "Ama hepsi yeni bir anlayış, yeni bir yorumla, senfonik rock formatında seslendirilecek." diye konuştu.

(AA)

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