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24 Haziran 2022 Cuma 13:44:00 - Güncelleme:24 Haziran 2022 Cuma 13:44:00

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışmaları başladı

Kaynak: AA

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kazı ve restorasyon çalışmalarının bu yılki bölümüne başlandı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarının bulunduğu alanda liken temizliği, taş düzeltme, akıt mezar çıkarma ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalar yürütülecek.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı ve Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz, gazetecilere, bu yıl alanda ıslah çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Alanda yeni yuvarlak bir yapının ortaya çıkarıldığını belirten Kulaz, "Mezarlıkta bolca ot var, yangın tehlikesi oluşturuyor. Hem bu riski ortadan kaldırmak hem de ziyaretçilerin mezar taşlarını daha rahat görebilmeleri için ot temizliği yapıyoruz. Öncelikli müdahale gerektiren bazı alanlar var. Sekizgen kümbetin çevresi de bu alanlardan bir tanesi. Bu yıl hedeflerimizden bir tanesi de Türk Tarih Kurumu projesi çerçevesinde o alana müdahale etmek." dedi.

Çalışmalar esnasında yeni bulgulara ulaşıldığını belirten Kulaz şöyle devam etti:

"Yüzey toprağını aldığımızda yeni mezarlar, sandukalar ve şahideler çıkıyor. Bunları da özgün haline dönüştürmek önemli. Koruma altına almak, restore etmek önemli çalışma aşamalarından. Zaman zaman ilginç mimari yapılar, mezar yapıları da ortaya çıkabiliyor. Yeni gün güzüne çıkan yuvarlak yapının olduğunu henüz bilemiyoruz. Kazısı devam ediyor, tamamlandığında işlevinin ne olduğu netleşebilir. Bu tür çalışmalarda en azından ortaya çıkarılan mimari yapıların konservasyonu yapılmalıdır. Toprak altından çıkardığımız bir dokuyu eğer koruyamayacaksanız, restore etmeyecekseniz toprak altında kalması daha uygun. Bu tür yapıları güzergah üzerinde olduğu için gün yüzüne çıkardık. İnşallah konservasyon da yapacağız."

Etiketler : UNESCO Selçuklu Meydan Mezarlığı kazı ve restorasyon çalışmaları
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