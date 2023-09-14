VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'ya sert tepki: Terörist müsveddesi
Güney Kore'de ziyarete açılan "Mavi Saray" yaklaşık 1,5 yılda 400 bin misafir ağırladı
ABD: Sudan'da sivillerin ölümüne sebep olan çatışmalardaki artış nedeniyle endişeliyiz
Türkiye Kart Konya'da kullanılmaya başladı
İletişim Başkanlığından 100. Yıla özel internet sitesi
İstanbul'da operasyon! 90 silah ele geçirildi, 10 gözaltı
14 Eylül 2023 Perşembe 12:42:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 12:42:00

Savatra Antik Kenti'nde bulunan sunak, 1800 yıl öncesinin sosyo-kültürel yapısına ışık tutuyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Konya'nın Karatay ilçesinin Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, gün yüzüne çıkarılan sunak, kentin o dönemdeki yaşantısına ışık tutuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. İlker Işık başkanlığında 2017'de yüzey araştırmalarına başlanan, özellikle İç Anadolu'da keşfedilmesi heyecan yaratan antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. İlker Işık, AA muhabirine, bu sezon mayıs ayından beri kazı çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlk etapta bütün ekiple Roma tiyatrosundaki kazı çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Işık, "Kazı çalışmaları kapsamında, basamaklar üzerine devrilmiş olan blokların kaldırılması sırasında bir sunak bulduk. Bu sunağın sağlam bir şekilde karşımıza çıkması bizi çok heyecanlandırdı ve sevindirdi." dedi.

Işık, sunağın, bloklar altında kalması nedeniyle çok az tahrip olduğunu, herhangi bir kırılma veya parçalanma görülmediğini anlattı.

Sunaktaki Grekçe yazıtın tercümesi yapıldı

Sunakta, dört sıradan oluşan bir Grekçe yazıtla karşılaştıklarını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"İşin uzmanı olan hocalarımıza danışarak, bu yazının tercümesini yaptırdık. Sunağın, bölgede yaşayan 'Aurelia' isimli bir teşkilat ya da hanedan tarafından, bu tiyatroya yapılan bir bağış olduğu tespit edildi. Bu bağlamda hem tiyatronun dönemini net bir şekilde yorumlama şansına sahip olduk hem de dönemin kültürel ve sosyolojik yapısı konusunda bilgi edindik. Sunağın ön yüzünde bir asker betimlemesi, bir tarafında sancak, diğer tarafında da bir zafer çelengi görüyoruz. Bu figürler de bu kişilerin muzaffer bir başarı elde ettiğini yansıtıyor. Burası zaten bir Roma askeri garnizon bölgesi olduğu için bu durumla örtüşüyor. Sunağın, hem yazı karakterleri hem de tiyatrodan elde edilen bulgularla örtüştüğü için 2'nci veya 3'üncü yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz."

Antik tiyatrodaki kazı çalışmalarında sona gelindi

Işık, yaklaşık 3 yıldır antik tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Oturma sıralarının yer aldığı "kavea" bölümüyle sahne binasının ortaya çıkarıldığını aktaran Işık, "Kazı çalışmalarının sona ermesinin hemen ardından, restorasyon çalışmasına geçmeyi planlıyoruz. Tahrip olan kısımları artık net bir şekilde görebiliyoruz. Tiyatrodaki oturma basamaklarının az olmasından dolayı restorasyonunun kolay olacağını tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanlığı Savatra antik kenti Karatay kazıları Yağlıbayat Mahallesi
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Venedik'te uluslararası başarı

Venedik'te uluslararası başarı
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX