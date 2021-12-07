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Sanat Mevsimi "Zamansız" sergisi sanatseverlerle buluştu
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07 Aralık 2021 Salı 15:58:00 - Güncelleme:07 Aralık 2021 Salı 15:58:00

Sanat Mevsimi "Zamansız" sergisi sanatseverlerle buluştu

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Türkiye Gençlik Vakfı tarafından Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen “Sanat Mevsimi” sergisi, vakfın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"Öyle bir şey yap ki zamansız olsun" mottosuyla Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen Sanat Mevsimi resim sergisi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Bugünün imkanlarını kullanarak geçmişin birikimini geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen Sanat Mevsimi sergisi bu yıl "Zamansız" teması ile gerçekleştirildi. Sergide yer alan 22 eserin yanı sıra düzenlenen kültür sanat etkinliği ile yeni ve genç yeteneklerin sanatlarını icra etme fırsatı sunuldu.

Gençler üzerinden gençlere seslenerek karşılık bulmayı hedefleyen sergi açılışında; Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız gibi önemli isimler bir araya geldi.

SERGİ 16 ARALIK'A KADAR SANATSEVERLERLE BULUŞMAYA DEVAM EDECEK

Sergi açılışında konuşan Necmeddin Bilal Erdoğan, vakfın gerçekleştirdiği kültür sanat faaliyetlerinin önemine değinerek, daha nice faaliyette sanatsever gençlerle buluşmayı arzu ettiğini dile getirdi.

Enstalasyon, Vitray, Porselen, Minyatür, Graffiti, Patchwork gibi farklı disiplinlerden oluşan eserlerin, onlarca eser arasından seçilerek sergilenmeye hak kazandığını vurgulayan Enes Eminoğlu, genç sanatçıları tebrik etti.

Sergi açılışının ardından sanatçılar, ziyaretçilere eserlerini anlatma fırsatı da yakaladı. Basının da ilgi gösterdiği Sanat Mevsimi "Zamansız" sergisi, 16.12.2021 tarihine kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Etiketler : Sanat Mevsimi sergi zamansız
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