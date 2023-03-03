Sanat fuarı ARTANKARA kapılarını açıyor

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ARTANKARA, 9- 13 Mart tarihleri arasında sanatseverlere kapılarını açıyor. ATO Congresium'da düzenlenecek ARTANKARA'da, ulusal ve uluslararası galeriler, müzeler, üniversiteler, inisiyatifler, projeler ve koleksiyonerler yer alacak. Fuar ziyaretçileri sergileri gezerek, konferanslara katılarak, aynı zamanda fuara özel fiyatlarla sanatsal malzemelerini de temin edebilecekleri dopdolu bir gün geçirebilecek. Fuarda, sanatçılar için resim yağlıboyaları, akrilik boyaları, pasteller, kağıt, fırça gibi sanatsal malzemelerini fuara özel fiyatlarla satın alınabileceği ve birçok ürünü tanıyabilecekleri Art Boya standı da yer alacak.