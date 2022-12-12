Sammy Violin'den ABD-Kanada Çıkarması!

Türk asıllı Kanadalı müzisyen Sammy Violin, ABD ve Kanada'yı kapsayan bir turneye çıktı. Kemanın dahi çocuğu, turnenin startını geçtiğimiz çarşamba akşamı Kanada'nın başkenti Ottawa'da verdi. Sanatçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 51. Kurulus yil donumu icin düzenlenen baloda sahne aldı.

SİYASET DÜNYASINDANYOĞUN KATILIM

Ottawa kentindeki Canadian Museum of History'de, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Kanada Arap Orkestrası eşliğinde sahneye çıkan Sammy Violin, Kanada'da yaşayan Arap toplumunun büyük ilgisiyle karşılaştı. Yoğun katılımın olduğu gecede davetliler, sanatçının şarkılarını coşkuyla dinledi. Ottawa BAE Büyükelçisi Fahad Saeed Al Raqbani'nin ailesiyle geldiği geceye pek çok ülke temsilciliğinden üst düzey diplomatlar ile Kanada Uluslararasi Gelisim bakani Harjit Sajjan ve milletvekilleri de katıldı.

ALKIŞLAR SAMMY VIOLIN İÇİN

Sammy Violin konserin açılışını son single'ı "Córazon Español" ile yaptı. Sanatçı, repertuvarında Feyruz ve Ümmü Gülsüm gibi Arap toplumunun sevdiği isimlerin eserleri ile BAE ve Kanada Milli Marşı'na da yer verdi. Sammy Violin'in Kanada Arap Orkestrası ile sergilediği performans da büyük alkış aldı.

SAHNE KIYAFETLERİYLE GECEYE DAMGA VURDU

"Jazzy Arabia" konseptli konserde Sammy Violin yalnızca Orta Doğu müziklerini seslendirmedi, aynı zamanda caz ve blues gibi farklı tarzlarda da performans sergileyerek geceye renk kattı. Konser boyunca sahnesi kadar farklı stiliyle de ilgi odağı olan Sammy Violin, dünyaca ünlü markalar Harry Rosen, Louis Vuitton ve Fendi'den beş farklı kıyafet giydi.

HAYRANLARIYLA POZ VERDİ

Ottawa konseri sonrası gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmayan Sammy Violin, hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. Sanatçı, sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaparak "Sizlerle burada birlikte olmaktan onur duydum" dedi. Kanada-Arap Derneği Federasyonu Sammy Violin'e performansı için bir plaket takdim etti. Ünlü sanatçı, turnesine New York, Washington ve Miami'de vereceği konserlerle devam edecek.